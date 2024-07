Galerii: Tambet Tuisk toob teleekraanile armukelmide ohvrite lood

Tambet Tuisu režissöörikäe all valmiv draamaseriaal "Varastatud lootus: Armukelm" on jõudnud võttesse. Peaosades astuvad üles näitlejad Märt Avandi, Tiina Tauraite, Mirtel Pohla ja Liina Vahtrik.

Seriaal on inspireeritud mitmetest tõestisündinud lugudest. Tambet Tuisu sõnul on ta mõttes pühendanud selle seriaali kõigile naistele ja meestele, kes on kunagi pettuse ohvriks langenud ning kellelt on varastatud lootus.

"Kolme aasta jooksul olen teinud intervjuusid, kohtunud, vestelnud, kogunud lugusid ja sõelunud läbi meedias viimasel ajal üha tihedamini ilmuvaid armukelmide teemalisi käsitlusi. Püüdnud mõista ja aru saada, mis mehhanismid inimese sees käivituvad. Nii ohvri kui ka manipulaatori sees. Olen mänginud mõttemänge, kuidas saaks mind ennast "ära tinistada"," selgitas idee autor Tuisk.

"Lugude jutustajana on Elisat alati inspireerinud tõestisündinud lood. Eesti enda lood, mis väärivad rääkimist ja kultuuriajalukku talletamist, nii heas kui halvas. "Varastatud lootus: Armukelm" on ahhetamapanev ja uskumatu sündmuste jada, mis eristub oma sügavuses ja detailsuses, seda ennekõike tänu Tambeti aastatepikkusele eeltööle nii süžee kui tegelaste kujundamisel," sõnas Elisa Eesti sisujuht Toomas Ili.

"Eesti Telefilmi jaoks on olulised komponendid selles loos väljapaistev stsenaarium, tehniline tiim ning õnnestunud näitlejate ansambel, määravaks sai aga Tambet Tuisu režissööridebüüt, mis lubab loota omanäolist ning põnevat tulemust meie vaatajatele," ütles Eesti Telefilmi produtsent Toomas Luhats.

Tiina Tauraite, kes kehastab sarjas üht peaosa, kirjeldab projekti kui "kaua-küpsend-kaunikene", sest stsenaarium on arenduses olnud pikka aega. "Minu meelest pole hea stsenaariumita mõtet midagi teha! Meil on hea lugu olemas –nüüd tuleb see vaatajate ette tuua," rääkis Tauraite.

Seriaal jutustab loo armukelmist ja tema ohvriteks sattunud naistest, kes peavad kõik vaatamata mineviku haavadele leidma viisi, kuidas edasi liikuda. See pole aga sugugi lihtne ja nii käivitub sündmuste jada, mis on täis nii pettust, viha ja salakavalust, kui ka armastust ja uskumatuid pöördeid.

Osades astuvad üles näitlejad Märt Avandi, Tiina Tauraite, Liina Vahtrik, Mirtel Pohla, Indrek Sammul, Gert Raudsep jpt. Idee autor ja režissöör on Tambet Tuisk, operaator-lavastaja Ants Martin Vahur. Paeluva ja mitmetahulise stsenaariumi on loonud Livia Ulman ja Andris Feldmanis ning kaasstsenaristiks Tambet Tuisk. Sarja produtsent on Jaan Laugamõts ja tootja Downtown Pictures.

Elisa ja Eesti Telefilmi koostöös valmiv seriaal esilinastub novembris Pimedate Ööde Filmifestivalil. ERR-i eetrisse jõuab seriaal 2025. aastal.