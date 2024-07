Levira toob vabalevisse UHD-kvaliteedis telekanali Museum TV

"UHD on telemaailma üks kõige kaasaegsematest formaatidest ning Leviral on hea meel tehnoloogia arenguga kaasas käia ja esimesena Eestis pakkuda vaatajatele UHD-kogemust. Kuna UHD pakub enneolematult detailirikast telepilti, siis testimiseks valisime nimelt Museum TV, mille vahendusel jõuavad maailma kunsti tippteosed ja sündmused loomutruult nüüd elutuppa," ütles Levira tehnoloogia- ja IT direktor Kristo Kaasan.

Alates 1. juulist on lisaks Wide Media ja Thema esindatavale Museum TV-le vabalevis ka Duo Media Networks telekanalid Kanal 2, Duo 4, Duo 5 ja Kanal 7. Duo Media kanalid jäävad vabalevisse Pariisi olümpiamängude ajaks.

Vabalevis on nüüd kokku 11 telekanalit – lisaks eelmistele veel ETV, ETV2, ETV+, Current Time, Ukraina24 ning France 24.