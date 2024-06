Imre Kose: Vene ajal tapeti toit ära

Murdelistel 1990. aastatel, kui Eesti taasiseseisvus, oli Kose Eestist ära. "Soomlased olid juba siis aru saanud, et kui keegi teeb midagi hästi, siis see on väärtus ja seda hinnatakse. See andis väga tugeva teadmise, et annad endast maksimumi, aga mitte enda, vaid teiste jaoks. Lood lisaväärtust ja see peab fun ka muidugi olema, see töö peab meeldima," selgitas Kose, kuidas ta toitlustusärisse jõudis.

"Kui ma tagasi tulin, siis Tallink ei olnud veel eestlaste oma ja mina läksin sinna tööle. Neli aastat sõitsin seal ja sain peakokaks. Pluss oli ka see, et Eestis alles hakkas see tooraine kättesaadavus paranema, aga me tellisime kõik toorained Soomest ja Rootsist. Peale nelja aastat hakkasin siis ringi vaatama," rääkis Kose.

Kose lisas, et Eestisse naasnuna mõjusid talle siin toimund suured muutused inspireerivana. "Oled nagu švamm uues keskkonnas," tõdes Kose. Seejärel Kutsuti Kose värskelt norrakate poolt nelja tärni ärihotelliks renoveeritud Olümpiasse.

Suur üllatus oli Kose jaoks nii värske lõhe, mida sai küpsetada nii, et lõhe jääks seest keskmisele küpsusastmele. "Vene ajal ju küpsetati kõik asjad igaks juhuks üle, sest tooraine polnud kvaliteetne. Tapeti toit ära. Siis vaatasin, kuidas see asi käib ja sain aru, kui palju parem see on, kui sul on hea tooraine ja võtad sellest maksimumi. Samas ei ole vaja n-ö tsirkuseefekti, lisada liiga palju vahtu ja pulbreid ja ma ei tea mis asju peale panna," rääkis Kose.

Kose mäletab ka, kui esimest korda Soome toidupoodi sattus. "Olime ju kõik reklaamidest näinud, et seal on külluslik. Aga kui ise seal keskel oled, natukene aega vaatad ja praegu mõtleks, et see on AI poolt tehtud. Päriselt nii oligi, see ei ole propaganda," naeris Kose.