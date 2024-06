Noorelt nägemise kaotanud Kai: see ei ole põhjus alla andmiseks

Kuigi Kunder näeb maailma teistmoodi kui paljud teised inimesed, õigemini ei näe üldse, kuna kaotas 21-aastaselt nägemise, siis on tegu väga rõõmsameelse inimesega. "Miks on vaja kurvastada? Sest see ei ole ju midagi traagilist," sõnas Kunder.

Hiljuti käis Kunder ta Tartu laulupeol. "Väga võimas oli. Natukene läks ka silm märjaks mõne laulu peale. Seal tehti ka natukene kirjeldustõlget. Mida lauljad seljas kannavad ja räägiti mõnest tantsuliigutusest. Laulu me tegelikult ju ei kirjelda, aga kuna seal on ikkagi mõned elemendid, mis jäävad pimedale kättesaamatuks, siis seda natukene kirjeldati, aga võrreldes näiteks teatrietenduste või maalidega oli see väga minimaalne," selgitas Kunder.

Publikus istunud Kunderile kirjeldati, kuhu poole jääb tuletorn, kuhu lava, kui suur see on jne. "Mingid detailid, et mul tekiks kujutluspilt sellest platsist ja alast, kus ma viibin ja kuhu suunas ma pean vaatama. Sellega on tore lugu, et kui kõlarid on sisse lülitatud ja sealt tuleb üsna vali muusika, siis mina kipun kõlari poole vaatama, isegi kui see kõlar on lavast 20 meetrit eemal," naeris Kunder.

Kunder töötab ka ise kirjeldustõlke alal. "Ta on üsna hea sissetulek. Kui peaksin elama ainult töövõimetusetoetusest, siis tegelikult ei tuleks ma toime," tõdes Kunder.

Kunder küll ise kirjeldustõlget teha ei saa, aga see-eest saab anda nõu nägijast tõlgile. "Tema paneb esimese kirjelduse kirja ja loeb mulle ette. Mina panen kirja täpsustavad lisaküsimused, kui mul neid tekkinud on. Küsimused, millele võib-olla nägija ei oska tähelepanu pöörata. Mul on erinevad huvid. Mina tahan alati värvide kohta detaile teada. Nägija ehk ei pannud tähele, et kuskil on mingi kahtlane heli, mis tekitab minus küsimuse," rääkis Kunder "Vikerhommikus".

"Panen need küsimused kirja, arutame neid omavahel, vaatame sõnastuse üle, et see oleks võimalikult paljudele pimedatele arusaadav," lisas ta.

Kõige rohkem tööd ongi teatrites. "Erinevad teatrid on hakanud vaikselt sinnapoole liikuma. Otsa tegi lahti Ugala, mitte ühekordsete etendustega, vaid täiesti regulaarselt. Tollane Ugala juht Kristiina Alliksaar liikus Ugalasse ja siis hakkasid seal etendused toimuma. Ja nüüd on Tallinnast liitunud ka Linnateater," selgitas Kunder.

Enda eripärasse suhtub Kunder eluterve huumoriga ja lisaks kultuuriürituste korraldamisele tegutseb ka MTÜ-s, mis aitab pimedatel nägijate abiga rahvaspordiga tegeleda. Lisaks peab kai ühismeedias kasutajanime Puhtapime all blogi.

"Oluline on, kes on sinu ümber, millised inimesed ja sõbrad, pere toetus on äärmiselt oluline. Mul abikaasa on hästi toetav. Tema oli alguses, kui nägemise kaotasin, hästi suur julgustaja ja ütles, et muidugi mine proovi, sa saad hakkama. Ma ise kahtlesin, aga tema utsitamisega olen neid piire nii palju nihutanud, et vahepeal lööb juba tema kõhklema," muigas Kunder.

Kunderit, kes harjutab ka rattasõitu ja käis hiljuti kanuutamas, ootab ees rahulik suvi. "Võtsin endale ühe väikese koerakese, temaga on tegeleda vaja. Ta on mu rõõmuprojekt," sõnas ta.

Kunder loodab, et tema rõõmus ellusuhtumine on eeskujuks nii nägijatele kui pimedatele, kuigi see pole kunagi eraldi eesmärk olnud. "Mul on olnud kohtumisi inimestega, kes on öelnud, et tänu sellele, milline mina olen, on nad enesesse vaadanud ja mõistnud, et tegelikult on elus nii palju väärtuslikku, mille üle rõõmus olla. Nägemise kaotamine või mõni muu juhtum ei ole põhjus alla andmiseks. Kui ühtepidi ei saa, siis saab teistpidi. Meil on üks elu ja seda tuleb täiega nautida ja võtta väljakutseid vastu. Olla sealjuures aus nii teiste kui enda vastu, ja sõbralik ja heatahtlik. Tahan tagasi vaadates mõelda, et oli alles lahe sõit," sõnas Kunder.