Tõnu Õnnepalu uus saatesari räägib inimestest, kes on olnud enne meid

Mööda mõningaid Eestimaa surnuaedu ja mahajäetud paiku rännanud kirjaniku sõnul räägib uus saate sari elust ja igavikust. "Vaatasin, kellest seal juttu on, nende kivide ja ristide peal. Või kes seal elanud on. Ühesõnaga tuleb saates juttu inimestest, kes on olnud enne meid," selgitas Õnnepalu.

Saatesarja alapealkiri on "Tõnu Õnnepaluga igaviku paikades", mis parafraseerib reisisarju, milles kuulus saatejuht viib vaataja põnevatesse paikadesse, mis on enamasti suured turismiobjektid.

"Surnuaiad on ju põnevad kohad ja seal tehakse ka tuure, aga saated otseselt ei ole surnuaiast kui turismiobjektist või tähelepanuväärsetest haudadest. Esiteks on need paigad, mida ma varasemast tunnen, mis on mulle kuidagi omased ja tähtsad. Kas sellepärast, et sinna on maetud mu esivanemaid või siis olen seal elanud ja käinud. See on ikkagi isiklik rännak. Mul ei ole kavatsust ammendavalt tutvustada neid kohti," rääkis Õnnepalu.

Õnnepalu jaoks on kalmistud väga elusad paigad. "Minu jaoks on neil kõigist kohtadest kõige vähem surmaga pistmist, sest nende jaoks, kelle nimed seal kirjas on, on ju surm möödas ja meie jaoks on ta ees ilma, et me teaksime, mis see surm on," nentis Õnnepalu.

"Kalmistutel, nagu igal pool mujalgi, saab mõtiskleda elu üle. Kunagi elanud inimesed ja nende elu on kuidagi peegliks meie elule. Nende teos on lõpetatud, sellel oli algus, on lõpp. Enda elu me iialgi sellisena näha ei saa, sest lõppu me ju ei näe," rääkis Õnnepalu.

Esimene saade on salvestatud Koeru kalmistul. "Isapoolsed esivanemad. Minuni on jõudnud mõned nende eludraamad. Aga nende õnn, milline see oli? Kas soov, peaaegu käsk vanal malmristil, "Jehowa, ma ootan so õnnistust", on läinud täide või oli täide läinud juba siis? Või ootab ta ikka veel?" küsib Õnnepalu saate tutvustuses.

Kaheteistkümne saate jooksul käiakse läbi veel Preedi mõis, Lüganuse kalmistu ja kirik, Alutaguse mahajäetud metsatalus, Esna kabeliaias, Reigi kirikuaias ja pastoraadis, Kõpu kalmistul ning Jämaja kalmistul ja kirikus.