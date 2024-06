Uue muusika reede: Anett, Drake, Megan Thee Stallion, James Blake

Põhja Konn – "Loobumislaul"

Tänavu 15. tegutsemisaastat tähistav rock-bänd Põhja Konn avaldas uue singli "Loobumislaul". Lugu on kirjutatud Vladislav Koržetsi samanimelise luuletuse sõnadele, muusika autoriteks on laulja ja klahvpillimängija Valter Soosalu ning kitarrist Kristen Kütner. "Koržetsi "Loobumislaulus" on kirjas küll meist vanema mehe mõtted, kuid see luuletus on väga leidlikult kirjutatud ja kõnetab meid," sõnas Soosalu.

Anett – "Dreamlike"

"Lugu "Dreamlike" räägib inimestest ja hetkedest, kellest või millest oleme kunagi unistanud. Kirjutasime selle loo paar aastat tagasi Soomes, koos produtsendi Skywalki ja kaaskirjutaja Julia Sundbergiga. Mulle meeldis see lugu oma kerguses ja mänglevuses algusest peale väga, aga kuna mu album "Late to the Party" oli just ilmumas, pidime loo tol hetkel ootele jätma. Sel aastal tundsin, et on ideaalne hetk "Dreamlike" riiulist välja võtta ja ka teistega seda unistavat kulgemist jagada," rääkis Anett.

Raul Ojamaa ja Mylo – "All of You"

"See lugu on vist küll kõige autentsem "suvepõks", mille kaaslooja ma olnud olen. Demo sündis Mallorcal koos Lui Pengi ehk Mylo ja Felix Enghultiga, nii et ju siis vaibisime keskkonda. Mulle väga meeldib selle loo sundimatu minek ja ka piiripealne flirt suvise house-muusikaga. Kõige paremas mõttes energiline uimamise lugu," kirjeldas Ojamaa oma uut lugu.

Kopi Luwak – "Town Where People Smile"

Kopi Luwak ehk Martin Mänd avaldas oma teise albumi "Kopi Summer Megamix". "Lugusid kirjutades olin ma vaimustuses ideest, et iga pill mängiks meloodiat, mida oleks võimalik kaasa ümiseda. Sellest ideest ajendatult tekkisid lood, kus iga pill on meloodiafunktsioonis ning nende koos liikumine joonistab välja harmoonia," selgitas Luwak.

Lil Yachty ja James Blake – "Twice"

Vastastikune austus tõi kokku Atlanta autotune'ija Lil Yachty ja Londoni alternatiiviku James Blake'i ning artistid said maha ühise albumiga "Bad Cameo". Nädala alguses ilmus Lil Yachtyl ka lugu "Lil Mega Minion", mis jõuab "Mina, superavaras 4" soundtrack'ile.

Sophie, Kim Petras, BC Kingdom – "Reason Why"

27. septembril ilmub 2021. aasta jaanuaris 34-aastaselt meie hulgast lahkunud Sophie endanimeline album, mis jääb surmajärgsetest esimeseks ja viimaseks. Albumi "Sophie" produtsentideks on muusik ise ja Benny Long, Sophie vend ja kolleeg. Albumi annavad välja plaadifirmad Transgressive ja Future Classic. Seni kuulmata albumi juhatab sisse singel Kim Petrase ja BC Kingdomiga.

Camila Cabello ja Drake – "HOT UPTOWN"

Camila Cabello viis värskel albumil "C,XOXO" Drake'i tagasi 2016. aasta suvesse, kui ilmus räppari album "Views" ja möllas megahitt "One Dance". Drake võttis sahtlist välja oma Kariibi mere aktsendid, pühkis neilt tolmu maha ja pani vahepeal kerge uuenduskuuri läbinud raadio-afrobeat'i ja -dancehall'i peal need uuesti käiku.

Foster The People – "Take Me Back"

2010. aastate indiepopparid annavad augustis välja esimese albumi pärast seitse aastat kestnud pausi. Teisel singlil jätkab Los Angelese duo süntpopimatel radadel.

Amaraae – "this!"

Viimaste aastate üks värskendavamaid muusikalisi jõude, Ghana juurte Ameerika laulja Amaraae kleepis oma möödunud aasta albumile "Fountain Baby" otsa kuus uut lugu ja ühe remiksi.

Megan Thee Stallion ja Victoria Monet – "Spin"

Megan Thee Stallioni kolmandal stuudioalbumil "MEGAN", millel räppar jätkab USA lõunaosariikide rütmis müttamist, kraaklemist, õiendamist ja sõnelemist. Viivuks aitab tempot maha võtta Atlanta RnB-laulja Victoria Monet. Albumil löövad veel kaasa Glorilla, UGK, Big K.R.I.T ja Yuki Chiba.

Debbii Dawson – "Solitude"

Kesk-Läänes kasvanud esimese põlvkonna Ameeriklane Debbii Dawson andis välja oma teise kantripopi EP "How To Be Human".

Ravyn Lenae ja Ty Dolla Sign – "Dream Girl"

Chicagost pärit RnB-laulja ja laulukirjutaja Ravyn Lenae jätkab hoovõttu enda teise albumi "Bird's Eye" väljaandmiseks. Kolmandal singlil 9. augustil ilmuvalt albumilt kuuleb ka hiljuti Kanye Westiga albumitriloogia pooleli jätnud Ty Dolla Signi häält.

Channel Tres ja Teezo Touchdown – "Chain Hang Low"

Comptoni produtsendi Channel Tres avaldas pärast peaaegu kuus aastat kestnud karjääri ametlikult enda debüütalbumi "Head Rush", kust leiab temale omaseks saand hip-house'i kõrvalt nii veidi teravamaid ääri kui ka natuke rahulikumat tatsumist.

Lyanno – "PTLM"

Reedesse ka törtsuke Puerto Rico reggaeton'i, mis segab endasse ka teisi kaasaegseid popmuusika žanreid. Lugu on The Weekndit ja Trey Songzi enda eeskujudeks pidava Lyanno teiselt albumilt "Para Todas Las Mamacitas".

DJ Lag – "Yebo"

Lõuna-Aafrika Vabariigi produtsent DJ Lag, kes ka Eesti pealinnas pisikese kontserdi andnud, andis välja teise täispika albumi "The Rebellion".