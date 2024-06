Teadlikkus veipimise kahjulikust mõjust on lastevanemate seas madal

Agne Kivisaar Tervise Arengu Instituudist rääkis "Vikerhommikus", et kuigi tavasigarettide tarvitamine on noorte seas märgatavalt langenud, siis e-sigaretid on tõusuteel. Seejuures on teadlikkus e-sigarettide kahjulikust mõjust madal nii laste kui lastevanemate seas.

Veipimine on noorte seas üha suuremat populaarsust saavutamas. "Siin on tubakatööstuse trikk kasutada sõna "veipimine", mis on kindlasti palju atraktiivsem kui suitsetamine. Kui suitsetamine on Eestis oluliselt vähenenud kümne aastaga, ka laste ja noorte hulgas, siis kõik alternatiivsed tooted, nagu e-sigarett ja huulepadi, on kõik tõusuteel," rääkis Kivisaar.

Veipimise poolest on Eesti lapsed võrreldes teiste Euroopa riikidega esirinnas. "11–15-aastastest lastest on proovinud 29 protsenti. 11-aastastest iga kümnes, 13-aastastest iga kolmas ja 15-aastastest on pooled proovinud e-sigaretti. Tüdrukute seas on see kasvanud, poiste osas aga langenud, kui vaadata 2018. aasta numbreid. Huuletubakas on nii poistel kui tüdrukutel tõusnud," andis Kivisaar ülevaate.

Kivisaare sõnul on kindlasti oma osa mängida ka parajasti ühiskonnas valitsevatel moodidel ja trendidel. "Kindlasti on see võib-olla ka ajaline nähtus, aga me peame ikkagi täna tegelema nende kahjude ja tagajärgedega ja ka ennetusega, isegi kui ta on selline mööduv nähtus – kahju on juba sündinud, kui see laps või noor e-sigareti omale ostab ja seda tarvitama hakkab."

E-sigarett on just lapsele ja noorele eriti kahjulik. "See sisaldab nikotiini ja isegi see, mis on nikotiinivaba, on leitud, et sisaldab nikotiinijääke. See on närvimürk, mis tekitab sõltuvust. Lisaks on seal palju muid kemikaale, kasvõi arseen, atsetoon, mis kõik on tervisele väga selgelt kahjulikud," rääkis Kivisaar.

Kui lapsevanem avastabki enda lapse asjade seast ühe värvilise pulgaksese, siis tasub Kivisaare sõnul asjale läheneda rahulikult. "Siis on mõistlik kindlasti mitte emotsiooni pealt lapse peale lennata, vaid võtta rahulikult aeg iseendale, mõelda ja siis rääkida lapsega, et miks ta seda teeb, millal ta esimest korda tegi ja uurida neid põhjendusi," soovitas ta.

Tervise Arengu Instituut teeb koolidega tihedat koostööd. "Koolid tahavad hästi kiiresti sellist plaastrit luumurrule, aga me soovitame tegeleda süsteemse ennetusega, et seda võib-olla ei juhtu. Ja kui juhtub, siis lähenedagi üksikjuhtumina sellele probleemile," sõnas Kivisaar.

E-sigaretid jõuavad laste ja noorte kätte tihti läbi täisealiste tuttavate ja sõprade, kuid vahel ka läbi lapsevanemate endi. "Me oleme oma töös kahjuks märganud, et väga paljud lapsevanemad pole teadlikud e-sigareti kahjulikkusest, arvavadki, et tegemist on lihtsalt veeauruga ja kui ta jumala eest seda tavasigaretti mul ei suitseta, siis las ta võtab seda e-sigaretti ja see on okei. Teadlikkus on natuke liiga madal," nentis Kivisaar.

Kivisaar on tuleviku ees aga pigem optimistlik. "Sageli see jääbki ühe- või kahekordseks proovimiseks ja täna me saame uuringutele tuginedes ka väita, et enamik lapsi ja noori ei suitseta."