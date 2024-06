Marilyn Monroe viimane elukoht kuulutati mälestusmärgiks

Monroe elas 1929. aastal ehitatud Hispaania koloniaalstiilis Brentwoodi majas ligi kuus kuud enne seal samas enda rahustite üledoosist tingitud surma. Los Angelese muinsuskaitse organisatsioon kirjutas oma ajaloolise maamärgi taotluses, et see maja oli esimene, mille Monroe 1962. aastal veel aktiivselt tööd tehes ise välja otsis ja ostis.

Maja praegused omanikud, Brinah Milstein ja tema abikaasa, tõsielutelevisiooni produtsent Roy Bank, ostsid maja eelmine aasta 8,3 miljoni dollari eest ja plaanisid selle lammutada, et laiendada enda kõrvalasuvaid valdusi. Paar on pidanud aasta otsa kohtulahingut, et takistada maja ajalooliseks kuulutamast, mis viiks nende sõnul rohkemate tüütute külastajateni.

Omanikud on linna ka kohtusse kaevanud, vaieldes, et maja on juba nii palju muudetud, et puuduvad igasugused märgid ajast, mil Monroe veel seal elas, mistõttu ei saa maja pidada ajalooliseks mälestiseks.

Linnavolikogu hääletas Brentwoodi maja ajalooliseks kuulutamise poolt ühehäälselt. Kuigi maamärgi staatus ei pruugi päästa maja lammutamisest täielikult, siis kaasneb sellega siiski pikk ja põhjalik ülevaatusprotsess, kui lammutamisettepanek peataks tehtama.