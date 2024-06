Villemdrillem uuest singlist: see on hetkes elamisest

""Kuruta" on siis, kui Läti produtsendile ütled, et pane laulu nimeks "Kuuluta", aga tema otsustab, et tema paneb "Kuruta". Eks seal on keelebarjäär ka, aga ma kuidagi mõtestasin endale lahti, et "ära" pluss "kuuluta" võib olla ka "kuruta". Kuna laulus on need sõnad, siis nad saab üheks panna," selgitas Villemdrillem. "Tegelikult kui kellelgi on mõni hea idee, mida see tähendada võiks, siis sellele võib mõne päris definitsiooni mõelda," lisas ta.

Läti produtsent JJ Lushiga klapib Villmedrillemi sõnul tal koostöö kõige paremini. "Mida rohkem sa istud temaga, seda kodusem see on ja kuidagi soojemaks läheb, vabam on olla. Mulle meeldib, et need sessioonid on ka Eestist väljas, et sa lähed uude keskkonda ja on selline tööreis, komandeering, et sa oled sunnitud seal looma. Kuigi neid asju ei saa sundida, siis sa oled kuidagi rohkem tööle mõtestatud ja paremas voolujoones."

Kuigi oma laulude tähendusi ei meeldi Villemdrillemile eriti avada, siis "Kuruta" on räppari sõnul hetkesolemise laul. "Teha seda, mis hetkel meeldib, mitte kahetseda, tee nüüd ja siis hiljem mõtled, et lahe, et tegid."

Eesti tänavune seksikaim mees Villemdrillem on sõbrunenud läinud aasta tiitlihoidja Ragnar Klavaniga ja ka tänavuse aasta suunamudija Jüri Ratasega. Mõlemaga suhtleb Villemdrillem aeg-ajalt siiamaani. "Ma pidin temaga minema riigikogu jõusaali ja ma väga ootasin seda, aga plaan ei läinud käiku lõpuks. See tundus päris lahe pumbata seal Jürkaga," jagas Villemdrillem.

Artist tunnistas, et ta enam ei mõtle eriti selle peale, kas mingeid asju peaks sotsiaalmeedia sisuks tootma. "Ma proovingi olla hetkes. Mingites olukordades ma teadvustan, et oleks mõnusam nautida kohapeal, aga siis teed ikka mälestuseks, ikka filmid, et pärast oleks tore vaadata. Tegelikult seal hetkes on ka äge nautida."

Seoses jalgpalli EM-iga kulub Villemdrillemil hetkel palju aega jalgpalli vaatamisele. Jalkapisiku sai artist külge juba väiksena sõbraga koos jalkatrenni sattudes. "Nõmmel saad rattaga trenni vurada 15 minutit, tundus kuidagi hästi loogiline see aeg ja nii ma 10 aastat seda tegin."

Saksamaal käis Villemdrillem Itaalia-Albaania mängu vaatamas, kus löödi ka turniiri ajaloo kiireim värav. "Atmosfäär oli meeletu. Enamus staadion oli albaanlasi täis, tulihingelisi fänne. Kui sa võitled lipu ja vapi nimel, siis see annab selle ekstra kick'i sinna juurde," sõnas Villemdrillem, kes esimest väravat nägi alles siis, kui pall oli võrku lendamas. "Ma ei näinud seda eelnevat olukorda, sest ma ei olnud valmis, et see värav luuakse 23 sekundiga. Aga igaljuhul olin ajaloo juures."

Suve pole Villemdrillem enda jaoks liigselt üle koormanud. "Paar festivali, mõned muud asjad, aga et saab ka puhata, et võtta aega Eesti suve nautida, käia vanaema juures ja maal. Tahaks seda eelkõige teha, sest selleks pole alati aega."