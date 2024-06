Vetelpäästja: meie eesmärk on õnnetusjuhtumeid ennetada

Raadio 2 hommikuprogrammi igateisipäevases rubriigis "Töö kiidab tegijat" käis enda tööst rääkimas vetelpäästja Henri Arukuusk, kes sõnas, et nende peamine eesmärk on õnnetusjuhtumeid ennetada.

Henri Arukuusk töötab suvevälisel ajal liikumisõpetuse õpetajana ja suvel vetelpäästjana. Õpetajaametit peab mees stressirohkemaks. Arukuuse sõnul vastab mingil määral tõele, et laste ja noorte liikumisharrastused on ajas kehvemaks läinud, kuid ta näeb endiselt ka palju sportklikke ja aktiivseid lapsi. "Ei saa öelda, et on ainult halvasti, mina seda nii tumedates toonides ei näe," sõnas ta.

Arukuuse koolis ongi kehaliselt kasvatuselt mindud juba üle liikumisõpetusele, seejuures ei jagata ka klassikalises vormis hindeid: on kas arvestatud või mittearvestatud. "Eesmärk on saada rohkem lapsi liikuma, et ei oleks nii ranged hindamised, võib-olla mõnele ei sobi see ja ei taha seetõttu spordiga tegeleda pärast tulevikus," selgitas ta.

Vetelpäästjaks sattus Arukuusk küllaltki juhuslikult internetis nähtud kuulutuse peale. "Mõtlesin, et miks mitte proovida, kunagi tegelesin ju ujumisega ka, mingid oskused on olemas ja mõtlesin, et lähen proovin ära," rääkis ta.

Päästmist vajava inimese tunneb ära tema kehakeele järgi. "See on väga hea, kui inimene suudab märku anda, kui midagi on valesti, aga üldiselt inimesel tekib paanika, sa näed selle kohe ära tema kehaliigutustest. Selle näeb ära, see pole enam ujumine, seal ta juba võitleb oma elu eest. Me märkame selle ära, näeme, et midagi ei klapi ja siis juba tegutseme."

Kui inimene märkab kedagi vees hädas, siis tuleb Arukuuse sõnul tal enda võimekust tunda. "Kui ta tunneb, et ta pole hea ujuja, siis pigem vetelpäästjatele anda teada, see teeb ka meie töö lihtsamaks, kui me peame päästma üht inimest kahe asemel."

Peamised näidustused, mille kohta inimesed Arukuuse sõnul eksivad, on rannas alkoholitarbimine ja suitsetamine, mis pole rannaalal lubatud. Igasse randa ei tohi minna ka lemmikloomaga jalutama ja aega veetma. Üldiselt mööduvad tööpäevad aga rahulikult, tegeletakse ennetustööga. "Sellal, kui mina tööl olen olnud, siis reaalselt päästma pole pidanud kedagi. See ongi meie eesmärk, et ennetada neid juhtumeid, seepärast pole ka alkoholitarbimine lubatud jne. On hästi läinud," sõnas vetelpäästja.