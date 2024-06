Arne Mikk: kõik muutusid elavaks, kui Eri Klas seltskonda tuli

Kolmapäeval esietendub viies Viljandi suveooper "Pan American Night Flight", mis on pühendatud Eri Klasi 85. sünniaastapäevale. Projektis osalev estoonlane Arne Mikk ütles, et dirigendina iseloomustas Klasi energilisus, mis kandus üle ka eraellu.

Mikk usub, et Viljandi suveooper on Saaremaa ooperipäevadele kolleeg ja sõber, mitte konkurent. "Iga paikkond toetab ühtlasi Eesti ooperikultuuri ja on ka omaette nähtus. Kui tavaliselt mõtleme Viljandi peale, siis tulevad meelde "Puhkused veedame kõik Viljandis" või "Viljandi paadimees", aga nüüd on Jüri Leiten juba viiendat korda korraldanud suveooperi, mille homne avaõhtu on pühendatud Eri Klasi sünniaastapäevale, kelle ilmaletulekust möödus 7. juunil täpselt 85 aastat," selgitas Mikk.

Mikk ja Klas olid head sõbrad juba muusikakooli päevil. "Käisime estraadikontsertidega mööda Eestit ringi, mina siis ka natukene laulsin, Eri lõi trummi," meenutas Mikk.

"Tegelikult on Eriga samal päeval sündinud ka Neeme Järvi, lihtsalt kaks aastat varem. Kui 63. aastal Järvist Estonia peadirigent sai, siis peaaegu poolteist aastat hiljem kutsus ta sinna Eri Klasi, et ta juhataks lavakunstikateedriga kahasse tehtud etendust "West Side Story". Etenduse dirigendina meenutas Klas oma kunagist trummilööjakarjääri ja palus dirigendipuldi kõrvale panna väikesed trummid. Vahepeal lõi seal trummipulkade trummi ja siis juhatas edasi. Seetõttu jäi tema debüüt Estonias väga hästi meelde," rääkis Mikk "Vikerhommiku" stuudios.

Mikk on töötanud mõlemaga suure dirigendiga. Järvi dirigeeris Miku kolm esimest lavastust ning Klasiga tehti koos palju etendusi. "Järvi oli olemuselt suurem, rahvusvahelise mastaabiga, aga Klas oli jälle oma rütmika ja energia mõttes täiesti teistmoodi persoon. Kui mõelda näiteks "Porgy ja Bess" etenduse peale, siis Klasi juhtimisel lõppes see kümme minutit varem, sest tema tempod olid alati natukene kiiremad, aga väga professionaalsed ja lauljad armastasid neid," tõdes Mikk.

Miku sõnul tuli Klasi tempokus kaasa ka eraellu. "Kõik muutusid elavaks, kui Eri Klas seltskonda tuli. Kunagi tõi ta mingilt välisreisilt kaasa Reagani maski, pani selle ette ja pidas Ameerika presidendina sünnipäevakõne. Ta ütles, et ta tolli pärast Brežnevi maski ei julgenud osta," muigas Mikk.

Kolmapäevane ooperiõhtu kannab suurejoonelist pealkirja "Pan American Night Flight". Omamoodi nimi tuleneb Miku sõnul ka teistlaadi õhtust, mille pani kokku Klasi õpilane Mihhail Gerts, kes näeb just sellisel viisil tagasivaadet oma õpetajale.

Suveooperi kava koosneb kolmest vaatusest. Esitamisele tulevad Astor Piazzola muusikale ja Andri Luupi libretole põhinev Extraordinarius Regularis – Eri lugu. Teiseks järgneb ooperigala "Pariis-Firenze -Salzburg". Üles astuvad tänased noored Eesti ooperisolistid sopran Kristel Pärtna, bariton Raiko Raadik ja tenor Oliver Kuusik.

Kolmas vaatus - "All Gershwin New York". Särava "Rapshody in Blue" kannab meile ette orkestri saatel alati energiline ja särav pianist Johan Randvere. Suveooperi finaalis on laval kõik solistid laulmas muusikat ooperist "Borgy ja Bess". Kolmanda vaatuse alguses antakse välja ka neljas "Stipendium Estonicum Eri Klas", mis on 2024. aastal pühendatud filmikunstile.

"Kuna teine osa õhtust on ooperimuusika, kus on kavas Mozart, Verdi ja Bizet, ja kuna mina olen teinud Klasiga palju ooperikoostööd, käinud temaga Moskvas, Stockholmis ja Pariisis, siis see 30-aastane koostöö Estonias ongi ajendiks sellele, et mina meenutan Eri osalust Estonia ooperi ajaloos ja tuletame meelde detaile sellest koostöös, kuidas algas, kuhu välja viis," selgitas Mikk enda osalust homses õhtus.

Oma juubelite lõpus armastas Eri Klas ka ise laulda. Üks lauludest oli "Kui su hing on noor" ja teine Charlie Chaplini "Naeratus". "Mõlemad lood kajastavad Eri olemust. Sel süngel nõukogude ajal ja tänapäeval, kus on nii palju õelust ja ärapanemist, tuleb Eri "Naeratus" ja ütleb: "Armastage, inimesed!". See on tahk ja kild, mis meie tänapäevasest elust Eri näol puudub. Aga me meenutame teda ja tuleme tema juurde tagasi," lisas ta.

Suveooper "Pan American Night Flight" jõuab televaatajate ette 20. juulil.