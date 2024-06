Maarja Merivoo-Parro: tahtsin lastele näidata, et ajalugu teeb elu lõbusaks

Maarja Merivoo-Parro andis välja ajalooõpiku, milles pakub 5. klassi lastele muuhulgas võimalust olla uhmerdaja Kleopatra parfüümitöökojas. "Vikerhommikus" sõnas ajaloolane, et soovib õpikuga näidata, et ajalugu on isiklik asi, mis voolab meist kõigist korraga läbi.

Merivoo-Parro loodab, et juba eesootaval sügisel saavad esimesed lapsed uute materjalidega töötama hakata. Uue õpiku pealkiri on stiliseeritud kui "AjalooLASTE õpik".

"Mu peamine soov seda kirjutades, mis väljendub ka pealkirjas, oli tekitada lastes see äratundmine, et ajalugu on hästi isiklik asi. Ajajõgi voolab läbi meie kõigi korraga, aeg ühendab meid nendega, kes on kunagi olnud, nendega, kes alles tulevad. Ajalugu ei ole ainult asi, millest onud ja tädid keeruliste sõnadega räägivad, vaid ajalugu on tõesti igapäevane ja argine asi," selgitas Merivoo-Parro.

"Ajalugu teeb elu lõbusamaks. Ma loodan, et see on see sõnum, mida lapsed siit saavad," lisas ta.

Viienda klassi ajalooõpikuid, millest õpetajad valida saavad, on koos Merivoo-Parro uue abimehega vähemalt neli. Viies klass on huvitav ka selles osas, et õpetajatel on võimalik valida, mida täpselt viienda klassi ajalootundides teevad. Üks võimalus on keskenduda Eesti ajaloole või rääkida üldisemalt maailma perspektiivist ajalugu.

"Mul on täitsa oma lähenemine. Mäletan väga hästi seda aega, kui ise hakkasin ajalugu õppima. Mäletan, mis oli keeruline, mis oli selline, et oskasid tunnikontrollis ära vastata, aga tegelikult aru ei saanud. Püüdsingi ennast asetada viienda klassi õpilase kingadesse ja näidata Eesti ning maailma ajalugu ühe tervikuna. Et ei tekiks tunnet, et kõigepealt oli vanaaeg, siis keskaeg, siis uusaeg. Need asjad ei jookse üksteise järel, vaid just nimelt korraga. Tahtsin anda seda üldist tunnetust," selgitas Merivoo-Parro.

Värskes õpikus jookseb ka ajalooväline liin ja on olemas mina-tegelane. "Mõtlesin, et kuna tähelepanu on tänapäeval hästi piiratud ressurss, mida tuleb püüda, siis lisasin raamatusse õngi ja võrke, millega seda laste tähelepanu püüda ja hoida. Lisaks tavapärastele peatükkidele tegin ka raamjutustuse, mis kogu seda õpikut punase lõngana läbib," rääkis ajaloolane.

"Peategelane on hästi vahva viienda klassi õpilane, kelle perekonnal on põnev saladus. Nimelt juhtub neil nii, et kui nad päeval mingit ajaperioodi õpivad, siis öösel magama jäänuna, saavad nad ajas tagasirännata ja ise seda sama perioodi külastada," rääkis Merivoo-Parro, kellele tundub, et pilgeni infot täis õpik mõjub lõbusalt.