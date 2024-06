"Minu meri" | Merekunstikoguja Tiit Pruuli

Nii nagu laulab Jaak Joala laulus "Meri, mu tuhandenäoline sõber", on Pruuli sõnul merel tõepoolest tuhat nägu. "Meri võib olla rahulik ja tüüne, siis muutub ähvardavaks, siis tuleb torm. Ühel hetkel meri hällitab sind nagu ema, ja siis tulevad lained, mis taovad, matavad sind."

"Samamoodi on ka inimese tujudega mereääres, meri muudab inimest. Meri muudab inimese meeleolu. Inimene võib olla merel igatsev, rahulik, nutta, naerda, rõõmustada. See ongi see põhjus, miks ma olen hakanud merekunsti koguma, et kõik need toredad, põnevad, erutavad emotsioonid oleks minu ümber kontoris siin või kodus, kui ma parajasti merel või mereääres ei saa olla," rääkis Pruuli.

Pruuli märkis, kuidas merd võib kunstis kujutada ka abstraktselt või sümbolina. "Meri võib tähistada näiteks romantilist iha, meri võib olla kaugete kutsete sümbol, ta võib sümboliseerid müstikat ja salapära, vabadust, kõikvõimsust."

Üha enam naudib Pruuli merekunstis aga lihtsaid ja selgeid motiive: meremehed, kalurid, paadikuurid, sadamad, tuletornid. "Tuletornid ei ole meremehe jaoks lihtsalt ühed navigatsioonilised meremärgid, nad on väga emotsionaalsed märgid. Tuletorn on viimane, kes sulle lehvitab, kui sa kodust kaugele lähed ja esimene, kes annab käe, kui sa kodusadamasse tagasi tuled."

Kodusadamad on Pruuli sõnul üldse kõige tähtsamad kohad. Tema jaoks on need Käsmu ja Pirita. "Siin on minu koduklubi, Kalevi Jahtklubi. Minu Muinasjutukuningas seisab ka siin, tõmbame purjed üles ja lähme Tallinna lahele, sõidame mööda põhjarannikut ja jõuame järgmisesse kodusadamasse, jõuame Käsmu lahte."

Käsmu lahte kujutavad kaks Pruuli kogus olevat teost: ühe neist on maalinud baltisaksa kunstnik Julie Hagen-Schwarz 1889. aastal, teise aga eesti kunstnik Eero Alev 2024. aastal. "Need samad Käsmu kivid, nende kivide tagant panen ma oma mootorpaadi vette. Ühel päeval saab nendele kividele heisata purjed ja siitsamast Käsmu kahest algavad kõik maailmamerede seiklused," kinnitas ta.