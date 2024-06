Eesti muusikafestival Unda korraldab Berliini tippklubis kahepäevase peo

Tresorile kuuluv eksperimentaalsema suunitlusega Ohm on tuntud erinevate stiilidega katsetamise poolest ning võõrustab nišipidusid, millel on kindel kontseptsioon ja identiteet. Samuti markeerib üritus Unda festivali ja Tresori koostööd – nimelt on Tresori kureerida septembris toimuva festivali üks lavadest.

"Koostöö kahe riigi klubide vahel on pikaaegse töö tulemus ning oluline võimalus meie kohalikke artiste maailmale tutvustada ja neid rahvusvaheliselt tunnustada, mis on ka kohaliku klubikultuuri elujõulisuse seisukohalt ülimalt oluline. Meie eesmärk on luua pinnas sarnaste koostööde jaoks ka tulevikus. Unda festivalile ootame külalisi üle maailma, seega näitab see showcase, kui lahedaid asju Eestis tehakse ja kui andekaid artiste meil on," sõnab Unda festivali peakorraldaja ja klubi Hall kaasasutaja Elena Natale.

Berliinis ühendab Unda lisaks Ohmile jõud Berliini peokollektiividega. Reede, 28. juuni programm sünnib koostöös peoseeriaga Undercloud ning kuulda saab eksperimentaalset tantsumuusikat, kus domineerivad sädelevad meloodiad, tummised bassikäigud ja polürütmilised helid. Üles astuvad Gleo (live), Micaxsan ja Dharma Doom, Tanel Mütt ja Klmn, Nas Tea, Careza ja Djeeno ning Otti.

Laupäeval, 29. juunil muutub Ohm koostöös populaarse peosarja Fandango abiga AquariOhmiks ning kuulda saab peamiselt downtempo muusikat, mille keskmes on soised biidid ning sillerdavad ja udused helimaastikud, mida klubides igapäevaselt ei kuule ning mis kompavad tantsumuusika erinevaid suundi. Üles astuvad Mark Gill (Fandango), Noa, Nikolajev, Jaan Pavliuk ja Richii (cocktail).

Unda festival toimub 19.–22. septembril Tartus Eesti Rahva Muuseumis. Festivali programmist leiab rahvusvahelisi ja kohalikke DJ-sid ja live-artiste, klubikultuuri teemalisi vestluseid, töötubasid ja audiovisuaalseid elamusi ning Berliini klubiga Tresor koostöös kureeritud lava. Lisaks on ERM-is samaaegselt avatud öist linnaelu uuriv suurnäitus "Kellele kuulub öö?".

Unda festivali esinejate ja kõnelejate hulgas on kirjanik Irvine Welsh, DJ Marcelle, Dimitri Hegemann, Emma Warren, Call Super, Elijah, Object blue, Yewande Adeniran, Daura, DJ Shore Road, Akimat jpt.