Vikerraadio filmimuusika hääletuse võitis lugu filmist "Siin me oleme"

Vikerraadio eestvedamisel toimunud filmimuusika hääletusel valisid kuulajad oma lemmik filmipalaks laulu "Kui on meri hülgehall" aegumatust komöödiast "Siin me oleme".

Vikerraadio muusikatoimetajate valikul oli hääletusele pandud 53 lugu, mis on eri aegadel Eesti filmidele kirjutatud. Veebihääletus osutus väga populaarseks – nädala jooksul anti Vikerraadio kodulehel lauludele kokku 43 536 häält (iga hääletaja sai valida kuni kümme lugu).

Ülekaalukalt, 2861 häälega, valisid kuulajad oma lemmikuks laulu "Kui on meri hülgehall" filmist "Siin me oleme" – Ülo Vinteri meloodial ja Enn Vetemaa sõnadel laulu esitasid Kadri Jäätma ja Lauri Nebel.

Auväärsele teisele kohale tuli filmile "Viimne reliikvia" kirjutatud "Pistoda laul" Peeter Tooma esituses, autoriteks Uno Naissoo, Tõnu Naissoo ja Paul-Erik Rummo. Kõrgele kolmandale kohale jõudis Arvo Pärdi instrumentaallugu "Ukuaru valss" filmist "Ukuaru" Juhan Uppini esituses.

Esikümnesse jõudsid laulud üheksast filmist, filmist "Viimne reliikvia" hääletasid kuulajad kõrgele kohale ka teise loo "Põgene, vaba laps".

Filmimuusika parimatest teeb Vikerraadios kokkuvõtte Andres Oja jaanilaupäeval, 23. juunil kell 15.05. Suures muusikasaates usutleb Andres Oja ka menulaulude esitajaid. Nii tõdes esikoha pälvinud laulu üks esitajaist Lauri Nebel, et nemad koos Kadri Jäätmaga ei osanud mõeldagi, et laul veel 46 aastat populaarne võiks olla. "Mõtlesime, et filmiga ta kaasas käib ja sinna aega ta ka jääb," ütles Nebel, kes ise laulust alguses üldse vaimustuses polnud.

Filmi "Viimne reliikvia" laulude esitaja Peeter Tooma avab saates, kuidas just teda laule esitama valiti ja missugune salvestusprotsess välja nägi. Juttu tuleb ka Praha kevade järgsel perioodil tekkinud tohutust vabaduseihast ning sellest, kuidas igast Tallinna kõrtsist välja tulnud mees laulis laulu "Põgene, vaba laps".

Filmimuusika edetabeli TOP 25

(kogu edetabel avaldatakse Vikerraadio kodulehel jaanilaupäeval)

1. Kadri Jäätma, Lauri Nebel "Kui on meri hülgehall" (filmist "Siin me oleme") 2861 häält

2. Peeter Tooma "Pistoda laul" (filmist "Viimne reliikvia") 2581

3. Juhan Uppin "Ukuaru valss" (filmist "Ukuaru") 2483

4. Anne Maasik "Rändaja õhtulaul" (filmist "Nipernaadi") 2471

5. Peeter Tooma "Põgene, vaba laps" (filmist "Viimne reliikvia") 2092

6. Lea Liitmaa, Genialistid "Leekiv armastus" (filmist "Vanad ja kobedad saavad jalad alla") 1945

7. Jüri Makarov "Ei meelest läe mul iial" (filmist "Mehed ei nuta") 1540

8. Sven Grünberg "Ball" (filmist "Hukkunud alpinisti hotell") 1528

9. Marju Kuut, Urmas Kibuspuu, Tõnu Kark "Rahalaul" (filmist "Nukitsamees") 1389

10. Illart Orav "Vaid see on armastus" (filmist "Don Juan Tallinnas") 1336

11. Georg Ots "Mõtisklus" (filmist "Vallatud kurvid") 1301

12. Heidy Tamme "Kodulaul" (filmist "Nukitsamees") 1299

13. Ellerhein "Päikeseratas" (filmist "Nukitsamees") 1289

14. Lia Laats "Tagametsa tango" (filmist "Siin me oleme") 1272

15. Peeter Tooma "Mässajate laul" (filmist "Viimne reliikvia") 1231

16. Peeter Tooma "Reliikvia" (filmist "Viimne reliikvia") 1148

17. Els Roode "Valss" (filmist "Kevade") 1105

18. Voldemar Kuslap "Laul kaugest kodust" (filmist "Inimesed sõdurisinelis") 1038

19. Põhjamaade Sümfooniaorkester "Süit" (filmist "Kevade") 990

20. Ellerhein "Vitsalaul" (filmist "Nukitsamees") 825

21. Marju Kuut, Aleksander Rjabovi orkester "Kui tahad olla hea" (filmist "Varastati Vana Toomas") 779

22. Ivo Linna "Vokilaul" (filmist "Karoliine hõbelõng") 777

23. Instrumentaalansambel "Diksiländ" (filmist "Mehed ei nuta") 739

24. Priit Pedajas "Maailm, mis elab sinus" (filmist "Laanetaguse suvi") 734

25. Apelsin "Keskea rõõmud" (filmist "Keskea rõõmud") 701