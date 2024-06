Grillimeister: oluline on oma grilli tunda

Enne grillima asumist võiks Vinni soovitusel kaelakarbonaad neli kuni kuus tundi marinaadis olla. Marinaadi valmistas grillimeister toiduõlist, sinepist, meest, ketšupist ja vürtsidest. "Määrime kokku ja paneme neljaks kuni kuueks tunniks jahedasse kohta. Tund-kaks enne grillimist tõstame välja ja paneme grillile."

Umbes kilogrammine tükk liha küpseb kolm-neli tundi. Seda, millal liha valmis on, hindab Vinni tunde pealt. "Väga tähtis on enda grillahju tunda, et ei toimuks üleküpsemist. Väga naljakas, aga mina saan aru, kas liha on küps või mitte, kui katsun seda korraks grilltangidega," sõnas ta.

Enne kui liha täiesti valmis saab, soovitas Vinni selle fooliumisse mässida ja järelküpsemiseks grillile panna. "Et seda kohe mitte lahti lõigata, sest see ei ole eriti hea, jääb see isegi pooleks tunniks oma elu elama. Alles pärast seda on soovitav lahti lõigata, siis on see eriti mahlane," õpetas Vinni.