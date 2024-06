Narva malevkonda kuuluv Veera: olen siin, et oma kodumaad kaitsta

Alutaguse maleva Narva malevkonna lahingkompanii 1. rühma täpsuslaskur Veera Gordijevski rääkis, et otsustas astuda Kaitseliitu, et oma kodumaa kaitsmisesse oma panus anda.

Reede hommikul Narvast eetrisse läinud "Terevisioonis" rääkis oma tegevustest Kaitseliidus räägib perekond, kes kõik organisatsiooniga seotud.

Alutaguse maleva Narva malevkonna lahingkompanii esimese rühma rühmapealik Pavel Gordijevski astus Kaitseliitu kümme aastat tagasi, mil Venemaa Ukrainas sõda alustas. "Otsustasin tõsta oma isiklikku valmisolekut," selgitas ta otsust.

Tema abikaasa, Alutaguse maleva Narva malevkonna lahingkompanii 1. rühma täpsuslaskur Veera Gordijevski on Kaitseliitu kuulunud umbes neli aastat. "Ma olen alati sõjaväevormi vastu huvi tundnud. Kahjuks noorena ei õnnestunud [Kaitseliitu astuda], aga nüüd on see minu hobi," rääkis ta ning selgitas, et täpsuslaskuriks olemine nõuab väga palju tööd – nii vaimset kui ka füüsilist.

Ka Veera ja Paveli poeg Andrei on Kaitseliiduga seotud. Ta on Alutaguse maleva Charlie rühma noorkotkas olnud umbes kolm-neli aastat. Noormees rääkis, et eriti meeldib talle noorkotkastega laagris käia. "Me teeme laagrites iga kord midagi uut, see on väga huvitav," kiitis ta.

Selleks, et eesti keelt praktiseerida, püüavad Narva malevkonna liikmed nii palju kui võimalik eesti keeles rääkida, selgitas Pavel Gordijevski. "Muidugi räägitakse mõnikord vene keeles, eriti stressiolukorras, aga eesti keel proovitakse ikkagi selgeks saada ja seda kasutada ka," märkis ta.

Siiski tõdes Pavel, et Narva malevkonda kuulumine eeldab vajadusel kiiret tegutsemist. "Kui midagi juhtub, meil eriti palju aega ei ole."

Sellega, et nad Kaitseliitu kuuluvad, pole Veeral ja Pavelil oma lähedaste ja tuttavate seas probleeme olnud. "On arusaadav, et ma olen siin, et kaitsta oma kodumaad," rõhutas Veera.

"Erand on see, et kui liikuda vormis linnas ringi, siis inimesed küsivad või viskavad erinevaid repliike, sest nad arvavad, et ma ei oska vene keelt. Aga ma suudan leida mingi iroonilise vastuse selleks, et põhjendada või natukene vestelda," lisas Pavel.