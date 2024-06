ERR-i kanalid tähistavad suve suurimat püha eriprogrammiga

ETV ja ETV+ sättisid end võidupüha meeleollu juba reede hommikul, kui Narvast läksid eetrisse hommikused äratajad "Terevisioon" ja "Kohv+". Piirilinnast jõuab pühapäeval, 23. juunil vaatajateni ka võidupüha paraad, mida lisaks telekanalitele ETV ja ETV+ vahendab ka Raadio 4. Pikkadesse pühadesse jagub lisaks paraadile nii võidupühaga seotud teemasid, kultuuriküllaseid kohtumisi kui ka jaanipäeva meeleolusid ning ohtralt kodumaist muusikat.

ETV

Reedel, 21. juunil kell 20 "Lennud: lavakunstikooli XXXI lend"

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli lõpetab sel kevadel 16 noort näitlejat. Saame selle erakordse lennuga lähemalt tuttavaks.

Laupäeval, 22. juunil lühilugude sari "Minu meri"

22. juunil alustab enne õhtust "Aktuaalset kaamerat" ETV-s mereteemaline sari "Minu meri", mis avab laiemalt Eesti merekultuuri. Mida meri tähendab ja miks nad merd armastavad, räägivad meeleolukates intervjuudes purjetajad, sportlased, ajaloolased, merepäästjad ning paljud teised.

Pühapäeval, 23. juunil kell 10.45 "Võidupüha paraad 2024"

Kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, noorkotkad ja kodutütred kogunevad esinduslikult seekord Narvas. Paraadi kommenteerivad Andres Kuusk ja kolonel Eero Rebo.

Kell 12.15 "Vabadussõja lugu: Parim relv"

Juuni 1919. Landesveeri sõda küpseb Läti pinnal. Lätlased on alates iseseisvumisest kasutanud punaste vastu sõdimiseks saksa palgaarmeed. Ühel otsustaval hetkel pööravad need aga relvad rahvusliku valitsuse vastu ja sunnivad ta eksiili paarikümnele ruutmeetrile – Liepaja reidil olevale sõjalaevale. See on kõik, mis jääb lätlastele oma rahvusriigist. Eeskuju on hoiatav. Nii algab Vabadussõjas eestlaste jaoks hoopis uus vaatus, suisa eraldi sõda. Eesti rahvaväel on olemas parim relv – iidne viha. Saatejuht Indrek Treufeldt.

Kell 18.40 "Kolm meest ja naine"

Kui kokku saavad Nele-Liis Vaiksoo, Lauri Liiv, Märt Avandi ja Johan Randvere, jutustatakse alati lõbusaid lugusid ning lauldakse meeleolukat muusikat. Seekord on teemaks kuulsad 1990ndad, selle aja megahitid ja superstaarid.

"Kolm meest ja naine" Autor/allikas: Georg Savisaar/ERR

Jaaniöö ja jaanipäev

ETV on jaaniööks kokku pannud meeleolu kava muusikast ja kodumaistest filmidest. Pärast südaööd, kell pool üks on ekraan kontsert-saate "Rock Hotel ja Tanel Padar, Ott Lepland ning Robert Linna" päralt. Sellele järgneb "Siin me oleme", jaaniõhtu videodisko, "Kormoranid ehk nahkpükse ei pesta" ja varahommikul "Meie uduvere".

Jaanipäeval jätkub programm kodumaiste lemmikutega, sh on kell 11.30 kavas mängufilm "Need vanad armastuskirjad" ja kell 14.35 kontsert "Kihnu Virve merelaulud". Kell 20 on eetris kohtumine Allan Noormetsaga, kellega vestleb Margit Kilumets.

Spordisõpru kostitab ka pühade ajal jalgpalliga. Igal õhtul kell 21.30 on ETV-s jalgpallistuudio ja sellele järgnev mäng.

ETV2

ETV2 tähistab suvist püha otseülekandega Tartu laulupeolt laupäeval, 22. juunil kell 18. Tartu laulupeol saab kokku ligi 10 000 lauljat ja muusikut, kes esitavad uuemaid ning vanemaid hingepuudutavaid laule. Laulupeo kunstiline juht on Küllike Joosing, assistent Maarja Ülper, lavastaja Priit Strandberg. Teleülekande režissöör on Ove Musting.

Pühadeprogrammis jagub vaatamist kogu perele, nii on laupäeval kavas lastefilm "Sune jaanipäevane operatsioon", pühapäeval näitab ETV2 kodumaist filmi "Väikelinna detektiivid" ja jaanipäeva hommikut alustatatakse filmiga "Nukitsamees".

Kaader filmist "Nukitsamees" Autor/allikas: kaader filmist

Jaanilaupäeva õhtusse jagub nii muusikat kui ka huumorisaateid hiliste õhtutundideni välja. Pühapäevase teemaõhtuga tähistatakse Edward von Lõnguse 40. sünnipäeva ja kell 20.05 algab jaanilaupäeva eriprogramm Nublu ja Gameboy Tetrise kontserdiga. Pikas õhtus kõlavad veel Dagö ja Ummamuudu laulud ning kavast leiab ka mängufilmi "Jüri Rumm" ja Gaute Kivistiku saate "Nalja nabani".

24. juunil õhtu on pühendatud legendaarse Ilma Adamsoni 90. sünnipäeva auks.

Jupiter

Kõiki ERR-i telekanaleid saab otse ja järele vaadata Jupiterist. Lisaks paneb Jupiter pühade puhul välja jaanipäeva teemarea koos aegumatute muusikapalade, videodisko ja kodumaiste mängufilmidega.

Vikerraadio

Võidupüha hommikul teeb saatejuht Piret Kooli kõne Narvasse, et paraadi eel vestelda naiskodukaitse esinaise Airi Toomingaga. Samuti uurib "Vikerhommik", millised on Eesti artistide jaanitraditsioonid. Seoses Hispaania kuninga visiidiga Eestisse on paslik kõnelda ka hispaanlaste jaanipäevast.

Jaanilaupäeval kell 15.05 jõuab eetrisse Eesti filmimuusika edetabel. Vikerraadio muusikatoimetus valis välja 53 lugu, mis on eri aegadel Eesti filmidele kirjutatud ning kuulajad said nende seast hääletada kuni kümme lemmikut. Valikus oli laule alates 1950. aastate lõpus tehtud filmidest "Juunikuu päevad" (1957) ja "Vallatud kurvid" (1959) kuni 2013. aastal loodud filmini "Kertu". Saadet juhib Andres Oja.

Kell 18.15 lülitub Vikerraadio jaaniõhtumuusika lainele. Kuni hommikuni kõlab parim Eesti muusika Sten Teppani valikul.

Võidupühajärgsel päeval küsib "Vikerhommiku" saatejuht Johannes Vedru pika staažiga kaitseliitlaselt, kunstnik Kristjan Bachmanilt (kunstnikunimega Bach Babach), kui südamelähedane on tema jaoks võidupüha paraad ja kas Kaitseliitu jõuab ka piisavalt "pehmemate" erialade esindajaid? "Vikerhommikus" tuleb Grete Arroga juttu ka logelemisest, Maarja Merivoo-Parroga laste ajaloohuvist ning Merike Langi ja Viljar Veidenbergiga rahvapärimusest ja põllumajandusest.

Päevapoliitiline satiirisari "Pohlad" Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Jaanipäeval, 24. juunil kell 15.05 on eetris satiirisarja "Pohlad" parimad palad ning kell 19.05 algab sari "Aktuaalsed unistused", kus kõlavad EMTA lavakunstikooli 31. lennu tudengite unistused oma tulevastest kodudest ja Eero Epneri tekstil põhinevad dialoogid. Sari on valminud neljanda kursuse raadiotöö eriala raames, õppejõud ja lavastaja on Tambet Tuisk.

Raadio 2

Raadio 2 kuulajad saavad jaanilaupäeval kaasa lüüa juba traditsiooniks saanud "Jaanijooksul". Kell 12 käivituvas viietunnises otsesaates kõlavad vihjed Eestimaa peale peitunud R2 sõpradest ja saatejuhtidest, kes tuleb auhinnakoti nimel esimesena üles leida. Saadet juhivad Jaan Rajasaare ja Jaanike Kamlat. Lisaks on R2 pannud päevaks kokku kõikidele kodustele pidudele sobiva jaaniõhtu muusika.

Klassikaraadio

Klassikaraadios kõlavad jaanilaupäeval lood ja laulud aastaaegadest, ilmaparandamisest ja Puuluubi repertuaarist. Jaaniööl kostub raadioeetris pärimusmuusikute ja pilliansamblite muusika, samuti folkloorist lähtunud klassikateoseid.

23. juunil on kell 20 eetris jutuvestja Piret Pääri jutud "Ilmaparandmise lood". Seitsme rahvajutu vahele on muusikalised sillad loonud Silver Sepp, Cätlin Mägi, Meelika Hainsoo, Celia Roose, Kulno Malva, Tuule Kann ja Andre Maaker. Saatejuht on Liina Vainumetsa.

Kell 22 jõuab raadioeetrisse ansambli Puuluup kontsert 2021. aasta Viljandi pärimusmuusika festivalilt, kus duo esitles albumit "Viimane suusataja". Ansamblis laulavad ja mängivad hiiu kandleid Ramo Teder ja Marko Veisson. Kontserdi helirežissöör on Andres Olema, saatejuht Ivo Heinloo.

Ivo Heinloo ja Tõnu Õnnepalu Autor/allikas: Klassikaraadio

Esmaspäeval, 24. juunil kell 13 usutleb Ivo Heinloo kirjanik Tõnu Õnnepalu ja juttu tuleb raamatute lugemisest, ajaloost, õppimisest ning uuest suvisest saatesarjast Klassikaraadios.

Kell 14 kõlavad laulud Mari Kalkuni uusimalt albumilt "Stoonia lood". Jaaniõhtul saab Klassikaraadiost kuulata Eesti ooperit – Anne Aavik tutvustab Karl August Hermanni lauleldust "Uku ja Vanemuine", mis on salvestatud 1999. aastal Estonia kontserdisaalis.

ETV+ ja Raadio 4

ETV+ kannab koos Eesti Televisiooniga Narvast üle võidupüha paraadi – kommenteerivad Artur Zahharov ja Mihhail Malkin, kohapealt vahendab meeleolusid reporter Jevgeni Zavadski.

Jaanilaupäeva õhtusse pakub ETV+ vaatamiseks "Viimset reliikviat", jaanipäeva õhtusse aga Hollywoodi menukat "Julie ja Julia" koos Meryl Streepiga.

Raadio 4 lülitub Narva kell 11 – paraadi kommenteerib kohapealt Mihhail Komaško, Tallinna stuudios on Andrian Tšeremenin.