Ian McKellen teeb õnnetuse tõttu näitlemisest pausi

McKellen viidi õnnetuse järel haiglasse. 85-aastane näitleja oli parajasti võitlusstseeni keskel, kui ta kukkus. Publik viidi juhtumi järel saalist välja ja etendus katkestati.

Järgmisel päeval seisis McKelleni avalduses, et temaga on kõik korras ja taastumine tuleb täielik ja kiire. Sellegipoolest jääb vanameister eemale "Player Kingsi" viimasest kolmest etendusest West Endis. Teda asendab Sir John Falstaffi rollis David Semark.

"Ma tahan tänada kõiki toetuse ja lahkete soovide eest," sõnas McKellen. "Minu vigastustele on antud diagnoos ja neid on ravitud hulga riikliku tervishoiuteenuse ekspertide, spetsialistide ja õdede poolt. Neile olen ma suure tänu võlgu. Nad on mulle kinnitanud, et minu paranemine tuleb täielik ja kiire ning ma ootan juba tööle naasmist," kinnitas näitleja.

"Player Kings" on töötlus William Shakespeare'i näidendist "Henry IV", mis alustas West Endis enda 12-nädalast seeriat aprillis. Teater loodab, et McKellen naaseb enda rolli juba 3. juulil, mil lavastusega alustatakse üleriigilist ringkäiku.