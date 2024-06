Suvised matkasoovitused: Käsmu kiigerada, Riisa õpperada ja Väike Väerada

Suvi on käes ning Eesti on täis kohti, kuhu kogu perega matkama minna. Matkasõber Karolin Nummert jagas "Terevisioonis" suviseid matkasoovitusi.

Karolin Nummert usub, et terved ja õnnelikud lastega pered on ühe jätkusuutliku ja tugeva ühiskonna ühistala. "Me oleme Eestis juba piisavalt küpsed, et sellele tähelepanu tõmmata, seda märgata ja seda toetada. Miks just loodusesse peaks minema? See on tegelikult üks parim viis, kuidas oma vaimse ja füüsilise tervise eest hoolitseda. Suvisel ajal on seda head harjumust looduses liikumiseks hea juurutada," usub ta.

Käsmu kiigerada

Esimese soovitusena soovitas Nummert ette võtta Käsmu kiigeraja. "Sellel rajal saab leida metsas ja mere ääres vähemalt kolm kohta, kus kiikuda," selgitas ta, kust rada oma nime on saanud.

Nummerti jaoks on Käsmu üks lemmikkohti, kus suvel olla. "Selline mõnus kaptenite küla, mere ääres, saad vahepeal ka ujumas käia, kui tahad. Seal on väga mõnus ja rahulik. Kõikidele kiikumisfännidele on seal küllaga rõõmu," kiitis ta.

Riisa õpperada

Teisena soovitusena käis Nummert välja Soomaal asuva Riisa õpperaja. Eriti meeldivad talle sealsed ujumiskohad. "Seal on põhimõtteliselt kolm kohta, kus saab ujuda: kaks laugasjärve ja isegi jões saab ujumas käia," selgitas ta. Esimese laukani viib lai laudtee, kuhu saab lapsevankriga ja ratastooliga liigi.

"Saab teha viiekilomeetrise ringi, aga saab ka väiksema jupi teha ja tulla tagasi esimese laukajärveni. Igaüks saab tuunida vastavalt sellele, mis neil paras rada käia oleks," kiitis ta rada.

Väike Väerada

Elva lähedal asuvat Väikest Väerada peab Nummert tõeliseks maiuspalaks. "Seal leiab tegevust inimene, kes tahab sportida. Kes tahab kunsti näha, on erinevad Eesti kunstnike loodud puuskulptuurid – terve rada on [neid] täis, inspireeritud Eesti muinasjuttudest. Lisaks on kaks järve, kus saab ujuda, väga mõnus piknikuala ja Tartu tervisespordikeskus on lähedal," tõi ta välja.