Uue muusika reede: Noep, Coldplay, Genka, Blix

Noep – "Tan Lines"

Novembris oma esimesele Inglismaa ja Saksamaa sooloturneele suunduv Noep andis vahetult enne suve hakku oma panuse raadiote suvepleilistidesse. Lugu valmis koos Ühendkuningriikide duo Gold Spectaclesiga, kellega koos valmis ka Noepi lugu "No Man Is An Island". ""Olid olnud mõned ilusad päikselised päevad ja juba jälle hakkas sadama. Sellega seoses tekkis meil eesmärk leida kuidagigi väljapääs sellest lõppematust talvest ning niimoodi päikesest unistades jõudsimegi looni," sõnas Kõpper.

Blix – "Võimatu"

Eesti muusikamaastikule on üle pika aja maandunud uus girlband. Blix, kes lubab teha midagi enneolematut, soovib tagasi tuua tüdrukutebändi-kultuuri. Kooslust on lihvitud kaks aastat ja esmaspäeval ilmus debüütsingel "Võimatu", mis räägib enesekindlusest, sõprusest ja suurte unistuste poole püüdlemisest. Inspiratsiooni ammutavad blixid popist, hiphopist, k-popist ja R&B'st.

Marti Avi ja Ajukaja – "Somewhere in Time"

Eelmisele aastale looga "Death of Music" efektse punkti pannud duo värske singel tõi endaga kaasa ka uudise sügisel ilmuvast albumist.

Daana – "Psalm"

Trios Violina tegutsenud elektriviiuldaja Daana andis koos varem Pur Muddis tegutsenud laulja ja produtsendi Joonas Alvrega välja töötluse juudi rahvalaulust "Im Hashem Lo Yivneh Bayis".

Villemdrillem – "kuruta"

Produtsentide Karl Killingu ja JJ Lushi abiga valmis Villemdrillemi uus singel "Kuruta". "Kuruta tekib siis, kui ütled lätlasest produtsendile (JJ Lush, toim.), et pane faili nimeks "Kuuluta"," rääkis räppar, kellele pakuvad lugude nimed parajalt peavalu. ""Kuruta" on nagu kahe sõna kombo – "ära" ja "kuluta". Need sõnad kõlavad ka refräänis ja tundus pull idee see nii jättagi," lisas ta.

Kuu Elina ja About: River – "unes Я ilmsi"

Luuletaja ja kunstnik Kuu Elina jätkab viimaste albumite järel muusika ja luule segamisega, pannes seekord rohkem rõhku esimesele. Artisti sõnul põimuvad loos meloodiline elektrooniline muusika ja luule, erinevad keeleruumid, unenäod ja päris maailm. "Spoken word'ile meil Eestis veel vastet pole, teen lihtsalt selliseid projekte kunstnikuna, mis soovivad mu seest välja tulla. /.../ Tõsi, esimest korda astun üles ka refrääni lauldes – see on olnud suur eneseületus. Lauljaks ma end loomulikukult ei pea," täpsustas Kuu Elina.

Genka, Paul Oja ja Ivo Linna – "Muusika"

Genka ja Paul Oja uus lugu koos Ivo Linnaga on pühendatud, nagu ka nimest järeldada võib, muusikale. Selle tähtsusele, võimsusele, mõjule ja olulisusele. Loo sünnile andis tõuke Genka kontserdid koos barokkansambli Floridantega. "Ehk teisisõnu tegime koostööd inimestega, kelle muusikamaailm on totaalselt erinev sellest, kus mina ja Paul Oja viibime. Aga meie tulem oli suurepärane, mis pani mind taaskord mõlgutama, et kui universaalne ja globaalne vahend on muusika, ühendamaks inimesi," rääkis Genka.

Kärt – "Vaata mu poole"

Kärt Anton andis välja debüüt-lühialbumi "Tremolo", millelt leiab viis lugu. Nelja autoriks ja produtsendiks on Kärt ise, "Vaata mu poole" valmis laulukirjutamislaagris koos Frederik Mustoneni, Kristjan Luige, Patrick Alexander Staagi ja Leho Laurendiga.

Neutraalsoon – "Planet She/They"

"Kunagi kui olin välja andnud järjekordse portsu uut muusikat, kirjeldati mu loomingulist tendentsi kui tarbelise popmuusika pahupidi keeramine, sealt osade võtmine ja siis uuesti kokku panemine. Umbes samamoodi on sündinud ka see instrumentaalpala. Kuulsin ühel eluhetkel paar aastat tagasi liiga palju ühte kindlat poplugu raadiost. Otsustasin proovida genereerida selle loo isoleeritud vokaalidele mingi oma klahvpilliseade," kommenteeris Neutraalsoon oma uut singlit.

Jamie XX ja Robyn – "Life"

Jamie XX'i kolmandal singlil septembris ilmuvalt albumilt "In Waves" teeb kaasa Rootsi popstaar Robyn. "Tegin selle loo enda kohta päris kiiresti. Robyni vokaale kuulsin ma esimest korda kell kuus hommikul, kui olin lõpetanud mängimise Ibiza (ööklubis) Pacha. See oli täiuslik hetk. Oleme juba mõned aastad Robyniga koos töötanud ja aega veetnud, see pakub alati rõõmu ning inspireerib," sõnas produtsent pressiteates.

Coldplay – "feelslikeimfallinginlove"

Parajasti suure turneega mööda maailma tiirutav Coldplay andis välja esimese singli 4. oktoobril ilmuvalt kümnendalt albumilt "Moon Music".

Camila Cabello – "Chanel No.5"

Camila Cabello jätkab üllatamist ja näitab endast kolmanda singliga järgmisel reedel ilmuvalt albumilt veel kolmandat tahku, haarates inspiratsiooni nii Frank Oceanist kui uue põlvkonna autotune-räpist.

Post Malone ja Blake Shelton – "Pour Me A Drink"

Post Malone läks lauta ja otsustas sinna jääda. Kui USA edetabelid vallutanud "I Had Some Helpil" ulatas abikäe Morgan Wallen, uue põlvkonna kantristaar, siis sel korral kutsuti kaasa Nashville'i üks esinägusid, Blake Shelton.

Peso Pluma – "Rompe La Dompe"

Mehhiko superstaar Peso Pluma avaldas oma neljanda albumi, millelt leiab kaks vastandlikku poolt. Esimene plaat segab Mehhiko corridos'id, ehk traditsioonilisemaid Mehhiko kitarripalasid, Ladina trap'i ja hiphopi esitustega ning tulemuseks on eraldi žanr corridos tumbados. Teiselt albumipoolelt leiab tuttavalikumat, otsekohesemat reggeaton'i ja Ladina-Ameerika hiphoppi, kus kaasas ka Cardi B, Quavo, Anitta, DJ Snake jt.