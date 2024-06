Vikerraadio suvekavaga liituvad uued tegijad

"Läks aga läände"

Alates 27. juunist neljapäeviti kell 14.05.

Suve kolmapäevadel läheb Mart Mardisalu tagasi 1990. aastate Eestisse. Aega, mil valitses segadus, ettearvamatus ja teadmatus, aga ka vabadus ja optimism. Ja kõigil oli kiire – riigi ehitamise, vaesusest välja rabelemise ja elujärje parandamisega, kiire läände jõudmisega.

"Sellest, kuidas me kiirelt kappava kümnendi sadulas püsisime, milliseid muutusi aeg endaga kaasa tõi ja kuidas nendega kohanesime, me Vikerraadio suvises saatesarjas räägimegi. Meenutame "võimsat aastakümmet" selle eri aspektides, esimesest hamburgerikioskist Ford Sierra, pangalaenude, uue eliidi ja klaasist linnaruumini välja inimestega, kes oma valdkondades toona vahetult hõivatud olid, kes need valdkonnad uues Eestis õigupoolest lõid," tutvustus Mart Mardisalu uut sarja.

"Läks aga läände" on tegijate valik 90-ndate elust ja olust, fantaasiatest, reaalsusest, saavutatud edusammudest ja tehtud vigadest kõike lunastava entusiasmi ja vabaduse taustal. Üks saatekülalistest meenutab ajastut kui "aega, mis oli põnev, kuid kuhu tagasi ei tahaks!".

Saate autor on Mart Mardisalu, toimetaja Margit Kilumets, helirežissöör Emma Tamm. Ajastut avavad koos saatejuhiga Kairi Viik, Kai Saar, Vilen Künnapu, Kalev Vapper, Aivar Riisalu ja teised külalised.

"Stuudios on Kristjan Hirmo"

Alates 2. juulist teisipäeviti kell 16.05.

Kristjan Hirmo Autor/allikas: Janek Luts/ERR

Juuli- ja augustikuu teisipäevased pärastlõunad sisustab Vikerraadios sel suvel Kristjan Hirmo, kes pärast eetripausi taas raadiomikrofoni taha istub. "Mul on väga suur au minna eetrisse Eesti kõige suurema auditooriumiga raadiojaamast, mida olen lapsest saati kuulanud," ütles Hirmo. "Lisaks on see suurepärane võimalus lüüa kaasa Eesti suurima meediaorganisatsiooni töös."

Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonnas magistriõppes teenusedisaini tudeeriv Hirmo tõdes, et suvine töö Vikerraadios on lahe väljakutse. "Et mitte lasta kõril rooste minna – tore suvevaheaja tegevus taskuraha teenimiseks," naeris Hirmo, kuid lisas, et enne esimest eetrit on tal siiski ärevus sees, kuna koht ja olukord on uus.

Oma saadetesse lubab Hirmo kutsuda põnevaid külalisi ja mängida head muusikat – nii värsket kraami kui ka klassikuid minevikust, aga ka ammu unustatud suvehitte ja uusi üllatajaid. "Soovin luua mõnusa suvise vaibi," võttis ta kokku.

"Muusika nõudlikule maitsele"

Alates 3. juulist kolmapäeviti kell 14.05.

Vaiko Eplik. Autor/allikas: Aleksandr Hussainov/ERR

Vaiko Epliku autorisarja "Muusika nõudlikule maitsele" uuel hooajal kõlab tuntud ja tundmatut muusikat eesti ning väliseesti muusika suurkujudelt. Näiteks on fookuses perekond Kopvillem ja Ülo Vinteri 100. sünniaastapäev. "Ning publiku tungival nõudmisel teeb comeback'i ka kristliku popmuusika erisaade," lisas Eplik.

Esimese hooaja saateid saab järelkuulata siit.

"Hommikumaa vägevad"

Alates 25. juunist teisipäeviti kell 14.05.

Martti Kalda Autor/allikas: Martti Kalda erakogu

Kuulajatele juba tuttava suvesarja "Hommikumaa vägevad" kaheksas hooaeg on mässajate ja ülestõusude päralt. Martti Kalda jutustab kümme idamaist lugu meelekindlusest pidada ebaõigluse ja ülemvõimu vastu sageli lootusetuna näivat taplust.

Esimeses saates põigatakse 17. sajandi Indiasse, kus Suurmogulite suurriik laienes lõunasse, põrgates kokku valitsejate ja riikidega, kellele padišahh Aurangzebi (võimul 1658–1707) kehtestatud range islamivõim ei sobinud. Võitluste keskel kerkis esile uus kangelane Śivaji (1630–1680), sõdalasrahva marathide juht ja kuningas, kes on täna Lõuna-India ajaloolistest isikutest kuulsaim.

Saate autor on Martti Kalda, helirežissöör Maris Tombach. Eelmiseid hooaegu saab järelkuulata siit.

"Mehed, hakkame elama!"

Alates 4. juulist neljapäeviti kell 10.05.

Kaidor Kahar Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Juuli- ja augustikuu neljapäevadel kuuleb Vikerraadiost valitud osasid ERR-i taskuhäälingust "Mehed, hakkame elama!", mis on jätk samanimelisele telesaatele. Saatejuht-toimetaja Kaidor Kahar vestleb tuntud meestega asjadest, mis neile olulised on ning mis neid rõõmustama või muretsema panevad. Saadetes keskendutakse meeste jaoks olulistele teemadele, pakkudes kuulajatele nii praktilisi teadmisi, inspiratsiooni kui ka lihtsalt head meelelahutust.

"On üks reegel – kõik mehed, kes külla tulevad, räägivad ausalt ja avatult. "Mehed, hakkame elama!" loob toetava ja kaasahaarava keskkonna, kus on võimalik leida motivatsiooni ja uusi vaatenurki argielule," tutvustas saatejuht-toimetaja Kaidor Kahar. Produtsent-toimetaja Egle Beek kutsub kuulama kõiki, kes hoolivad endast ja oma lähedaste heaolust.

Esimeses saates tuleb näitleja Tõnis Niinemetsaga muude teemade seas juttu sellest, kui palju nali ja naer meid elus edasi aidata saavad.

Kõik osad on kuulatavad ka Eesti Raadio äpis ja Jupiteris.