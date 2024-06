Päevakoer: ei oleks hullu, kui Eurovisioon jätaks ühe aasta vahele

5miinuse ja Puuluubi elu on peale Eurovisiooni olnud tihe, antakse palju kontserte, ilmunud on ka ühine album, mis lööb laineid ka välismaal. 5miinuse liige Päevakoer sõnas Andres Oja saates, et kuigi EBU vajab reformimist, on Eurovisioon siiski oluline sündmus nii Euroopale kui kogu maailmale.

Läinud nädalal ületas Spotifys esimese eestikeelse lauluna kümne miljoni kuulamise piiri 5miinuse ja Puuluubi eurolugu "(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi". Päevakoera sõnul pole 5miinuse meestel laul veel üle visanud. "See on isegi üllatav veidi. Me oleme omavahel rääkinud ka, et kui mingi lugu on valmis saanud, siis tihtipeale selleks ajaks, kui ta välja tuleb, siis ta on juba üle visanud. Sellega hakkab aga jalg käima siiamaani."

Peale Eurovisiooni on tulnud ka hulganisti esinemispakkumisi. "Kõiki asju ei tohi ka alati vastu võtta, aga mingisuguse nõksu oleme saanud. Nüüd me peame lihtsalt ise olema mehed ja sellest maksimumi võtma," sõnas Päevakoer.

2015. aastal Eurovisioonil käinud Elina Bornil oli enda sõnul samuti peale lauluvõistlust meeletult palju esinemisi. "Kuskil aasta-kaks oli ikka väga palju esinemisi. Siis ma panin mingi hetk oma bändi kokku ja hakkasin esinema rohkem enda plaadilugudega. Mingi hetk läks rahulikumaks see tempo ikkagi."

Eesti meedias on viimastel aastatel ikka ja jälle püstitatud küsimusi, kas Eesti ikkagi peaks Eurovisioonil osalema. Borni ja Päevakoera arvates kindlasti. "Ma arvan, et EBU peaks ise ennast reformima natuke. Räägitakse ju, et see on kõige mittepoliitilisem üritus maailmas, aga tahes tahtmata tundub, et see läheb vastupidises suunas. EBU peaks oma reforme läbi viima ja ma arvan, et ei oleks hullu, kui üks aasta ei korraldataks Eurovisiooni, aga see on ikkagi vajalik üritus kogu Euroopale ja miks mitte kogu maailmale," arvas Päevakoer.

Päevakoera arvates võiks kõik riigid siiski laulda enda keeles. "See eraldaks need riigid. Ja mulle tundub, et see järjest rohkem on ka minemas sinna poole, et austatakse seda, mis keeles ise räägitakse kodumaal. Me lihtsalt ei oska teisi keeli," muigas ta.

Leidub inimesi, kes igatsevad taga aega, mil Eurovisioon toimus orkestri saatel ja fookuses olid laulud, mitte lava-show. Nende rõõmuks astuvadki 5miinust ja Puuluup ning Elina Born Pärnus kontserdil üles koos Üle-Eestilise Noorte Sümfooniaorkestriga (ÜENSO). "Eelmine või üle-eelmine aasta me tegime Sakus ÜENSO-ga ühe kontserdi, kus olid 5miinust ja nemad orkestriga, sealt see kokkupuude tekkis. Nüüd me laiendame seda Puuluubiga ja mõtlesime, et võtaks ühe inimese, kes oskab laulda ka punti ja kutsusime Elina ka," tutvustas Päevakoer.

"Üks väga vägev kontsert on tulemas ja ennustan, et tuleb ka palju rahvast," lisas Born.