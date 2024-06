Külmkapp aitab pojengide ilu nautida ka sügiskuudel

Tavaline vaatepilt suvises aias on pojengipõõsad, kus osa lilli on juba ära õitsenud, ning roheliste lehtede taustal ilutsevad varre otsas ainult seemnekuprad, samas kui teised õied veel lopsakalt ilulevad.

Aednik võib seemnekupratega toimida vastavalt isiklikule maitsele – äkki pakuvad mõnele vaatajale silmailu just seemnekuprad. "Aga kui tahta, et pojeng kosub ja kogu oma jõu edaspidi juurtesse lükkab, mitte ei valmista seemneid, siis on aeg need seemnekuprad ära lõigata," selgitas Lainoja "Terevisioonile".

Selleks tasub seemnekupraid lõigata uue või järgmise punga kohalt. Nii ei jää hiljem põõsast vaadates jälgi, nagu oleks keegi aiakääridega kallal käinud. See teeb kergemaks ka teiste pungade elu, mis veel õitsenud pole.

"Pojengiõisi võib lõigata ka juba siis, kui nad enam-vähem närbuma hakkavad," lisas Lainoja. Ka nii investeerib taim kõik toitained ja päikese järgmise aasta pungadesse.

"Eriti kui pojengid on noored, siis tasub ka ilusaid õisi lihtsalt pealt ära lõigata, et taimele tekiks vegetatiivne areng," rääkis Lainoja.

Kes soovib pojengide ilu nautida ka sügisekuudel, siis neile soovitas Lainoja lõigata soovitud pikkusega vars pooleldi lahtise õiega, ning paigutada see külmkappi. Varre pikkust vaadates tuleks arvestada ka sellega, kui palju külmkapis ruumi on.

"Ilmselt tasub ära võtta ka alumised lehed ja siis võib pojengi keerata vaikselt paberisse ja panna külmkappi seisma. Seal ta seisab kuni neli kuud. Kui tahan, et pojeng oleks sügisel laua peal, siis toon ta välja ja panen vaasi, kus lill hakkab avanema ja õitsema. Võib endale terve pojengikimbu niiviisi kappi panna," andis Lainoja pojengilembidele nõu.