Tallinna tagasi jõudnud tiiger Pootsman läheb neljapäeval operatsioonile

Teisipäeval avatakse Tallinna loomaaias mitu aastat ehituses olnud tiigriorg, kuid tiigreid esialgu uues kodus näha ei saa. "Loomi näeb esialgu vähe, sest tiigrid, kes eelmisel ja üle-eelmisel nädalal tulid, on karantiinis. Samuti on karantiinis punahundid," selgitas loomaaia direktor Kaupo Heinma "Terevisioonis".

Lisaks amuuri tiigrile saavad tiigriorus oma uue elupaiga mitmed teised Kaug-Ida loomaliigid: amuuri leopard, punahunt, õnnekurg, must-toonekurg, habekakk ja händkakk. Samuti kolivad tiigriorgu Alpi ümisejad. "Amuuri leopardid on meie enda kiisud, kes on siin ka varem olnud ja oma varasemasse elupaika tagasi kolinud. Nüüd nad saavad tiigrioru poole jalutama hakata," rõõmustas Heinma.

8. juunil jõudis Tallinna loomaaeda tagasi isatiiger Pootsman, kes osales amuuri tiigrite paljundusprogrammis ja rändas kuus aastat mööda erinevaid loomaaedu. Oma viimases peatuspaigas Ljubljana loomaaias, kus Pootsman elas alates 2021. aasta kevadest, sõbrunes ta sealse ematiigriga Danutaga. Järglasi tiigripaar Ljubljanas küll ei saanud, et aga nendevaheline läbisaamine oli väga hea, otsustati neid mitte lahutada ja tuua nad koos Tallinna. 12. juunil jõudis Tallinna lisaks üks tiiger Korkesaari loomaaiast.

Enne väljasõitu tiigritele tehtud terviseuuringu käigus selgus, et Pootsmanil on kõhu all nahavoldi ja karvade vahel peidus kõhuseina kasvaja. Heinma kinnitas, et tehtud analüüside põhjal võib öelda, et tegemist ei ole pahaloomulise kasvatajaga. Sellest olenemata peab Pootsman neljapäeval operatsioonile minema. "Sõltumata sellest, et tegemist ei ole pahaloomulise kasvajaga, on operatsioon ikkagi keeruline, sest kassidel on komme ennast lakkuma hakata. Järgmised kaks nädalat on kriitilised, et haav paraneks," tõdes ta.