Seenehuviline Marje Mürk märkis "Terevisioonis", et esimesed kukeseened ja puravikud ootavad juba korjamist.

Pühapäeval metsas käinud Mürk viis koju nii kukeseeni, kännumampleid, austerservikuid kui ka pomerantspuravikke. Seenehuviline usub, et umbes nädala aja pärast saavad pühapäevaseenelised juba korraliku sousti jagu kukeseeni koju viia.

Suve algus on seentele soodne olnud. "Seened on sel nädalal umbes kaks aastad varasemad kui tavaliselt," märkis ta ning lisas, et loodetavasti ei tule tänavu pikka kuumalainet, mis möödunud aastal seentele liiga tegi. "Vihma võiks natukene rohkem olla," nentis ta.