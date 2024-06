Õpetajatest suunamudijad: tahame näidata, et õpetajaamet on atraktiivne

Ivanovi sõnul postitab ta sisu selle mõttega, et seda saaks nautida ka need, kes otseselt haridusmaastikuga seotud ei ole. "Tegelikkuses on minu jälgijate hulgas veel ka õpilasi," märkis ta. Õismets lisas, et tema alustas ka erinevate nippide ja ideede postitamisega, kuid on aja jooksul laiendanud enda ampluaa ka rohkem meelelahutuslikemale videodele.

Ivanon tunnistas, et kuigi sisuloomine on sotsiaalmeediasse tükk tööd, siis ometi tasub see end tema jaoks ära. "Ma saan ka hästi palju tagasi, vastukaja on alati hästi positiivne. Miks mina seda ise teen, ongi see kommunitunne, et jagada teistele õpetajatele ideid või nippe. Instagrami story'des ma teen ka erinevaid küsitlusi, tekitan arutelu erinevate gruppide vahel," rääkis Ivanov ja lisas, et omamoodi töötab see ka isikliku blogina. "Nii tore on tagantjärgi vaadata, mida ma olen teinud."

"Ma esialgu alustasingi seda eelkõige blogina iseendale, mälestuste jaoks, aga pigem on ta nüüd sellise kommuuni peale välja kasvanud. Mõnus kogukond on sinna tekkinud," lisas Õismets.

Naljavideode jaoks, mis meeldivad rohkem ka mitte-õpetajatele, kogutakse Ivanoni sõnul ideid sotsiaalmeediast endast. "Jälgin, mis trendid näiteks on. Kui hetkel on mingi trendikas muusikaklipp, siis selle järgi midagi teha," sõnas ta. "Üldiselt on põhilised ideed aga enda tööst ja kolleegidelt internetis," sõnas ta õpetaja.

Inspiratsiooni saadakse tõesti igalt poolt. "Isegi, kui kuskil reisil käid vahel, näiteks me käisime Barcelonas ja ma nägin hästi ägedaid kahhelkive, ja mul tekkis kohe idee, et teen sarnase mustri ja teen matamängu sinna peale. Igalt poolt meid ümbritsevast saab väga ägedaid ideid," rääkis Õismets.

Kõige muu kõrval on noorte õpetajate jaoks oluline ka õpetajaameti kuvandi edendamine. "Hästi palju just selle streigiaastaga seonduvalt on õpetajaamet tõesti mitteatraktiivne ja tundub, et kõik on pidevalt halvasti. Tegelikkuses see pole niimoodi ja kindlasti läbi nende lõbusate lugude, mis mis mul õpilastega on juhtunud, saan ma näidata, et tegelikkuses on see väga tore amet," sõnas Ivanov.

Õismets enda sisus õpetajaameti keerulisemaid küsimusi üldiselt ei puuduta. "Ma pigem üritan hoida positiivset joont, aga ma tooksin välja koormuse ja lapsevanematega suhtlemise. Eriti just esimestel aastatel oli natuke keeruline, kui ise olid ka hästi noor ja võib-olla arglik."

Ametist huvitunutel soovitavad õpetajad minna töövarjuks mõne õpetaja juurde ning üles otsida ka teiste õpetajate sotsiaalmeediakontod. "Me pole ainsad, neid õpetajakontosid on meeletult palju ja hästi paljude erinevate õpetajate kontosid, sealt kindlasti saab mingi pildi endale ette," sõnas Õismets.