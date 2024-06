Daniel Radcliffe võitis oma esimese Tony auhinna

Harry Potterina kuulsaks saanud inglise filminäitleja Daniel Radcliffe on aastate jooksul üles astunud ka teatrilavadel. Pühapäeva õhtul pälvis ta oma esimese tunnustuse – Ameerika tähtsaima teatriauhinna Tony.

77. Tony auhindade jagamisel pälvis Daniel Radcliffe auhinna parima meeskõrvalosa eest muusikalis "Merrily We Roll Along", kus ta mängib peategelase parimat sõbra ja laulukirjutajat Charley Kringasit. Muusikal räägib kolmest sõbrast, nende elukäikude ja sõpruse muutumisest 20-aastase perioodi vältel. Peategelane, muusikalide looja Franklin Shepard hülgab enda heliloojakarjääri ning sõbrad, et Hollywoodis filmiprodutsendiks saada.

Radcliffe'i jaoks oli tegemist üleüldse ka esimese Tony nominatsiooniga.

Võidukõnes tänas Radcliffe oma vanemaid. "Head isadepäeva, isa, ma armastan teid mõlemaid nii väga. Aitäh, et mängisite autos Sondheimi ja mind lihtsalt armastasite," sõnas ta ja tänas seejärel ka oma elukaaslast. "Erin, mu arm, sina ja meie poeg on parim, mis minuga kunagi juhtunud on. Ma armastan ja tänan teid nii väga. Aitäh kõigile."

"Kui ma lõpetasin Harry Potteriga, siis mul polnud aimugi, millises suunas mu karjäär liikuda võib. Ma olin juba alustanud mõningase teatritegevusega, aga ma ei teadnud, mis tulevikul minu jaoks varuks on," ütles Radcliffe hiljem ajakirjanikele. "Võimalus mängida viimase aasta jooksul Weird Ali ja muidugi "Merrily We Roll Alongis", on olnud vaimustav. Ühe tegelase mängimine niivõrd pikalt tekitab ärevust, mistõttu mängingi ma praegu võimalikult palju erinevaid asju," rääkis näitleja.

Tony auhind on Ameerika tähtsaim teatriauhind, mida jagatakse Broadway parimatele lavastustele ja teatritegijatele. Auhinnagala toimub tavaliselt juunis.

Kogu võitjate nimekiri on leitav SIIT.