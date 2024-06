14-aastane näitleja Tõru Kannimäe: mulle meeldib casting'utel käia

Noor näitleja Tõru Kannimäe rääkis Raadio 2 "Päevas", et naudib casting'utel osalemist, sest iga projekti casting on isemoodi lõbus protsess.

14-aastane Tõru Kannimäe hakkas näitlemisega tegelema esimeses klassis, mil ema ta näiteringi pani. "Mulle meeldis väga näiteringis käia, etendusi teha, mingit utsitamist kindlasti polnud, ma ikka tundsin huvi selle vastu," meenutas ta teatriringis käimise algust. Lisaks on Kannimäe suur jalgpallifänn ja ta kuulub PÖFF-i noorte- ja lasteprogrammi meeskonda.

Seda, et kodulinn Haapsalu talle väikseks hakkaks jääma, noormees ei tunne. "Haapsalu on rahulik. Kui tulen Tallinnasse projekte tegema, siis Haapsalus ongi rahulikum olla," sõnas ta.

Vaatamata oma noorele eale on Kannimäe kaasa teinud teleseriaalis "Homme põgenemine" ning veebruaris esilinastuvas filmis "Frank". Lisaks osales ta sel nädalal auhinna võitnud BFM-i tudengifilmis "Sad Inheritance". Noor näitleja selgitas, et iga projekti kandideerimisprotsess on omamoodi.

"Mõnel casting'ul tahavad lihtsalt pilti, mõnel pead ennast videos tutvustama, mõnel pead lausa mingid stseenid kaamera ees läbi tegema. Need on lõbusad, mulle väga meeldivad need protsessid," selgitas ta.

Kui muidu on Kannimäe projekte teinud eesti keeles, siis Sergei Batraki ja Aranya Seni "Sad Inheritance'i" tootmine toimus inglise keeles, sest üks filmi režissöör on Ukrainast, teine Indiast.

"See oli huvitav protsess, andis väga head inglise keele praktikat. Kui ma muidu igapäevaselt inglise keeles ei räägi, siis neil võttepäevadel sai inglise keelt praktiseerida. Ma arvan, et raskusi see väga ei valmistanud," rõõmustas ta.

Kõige raskem kandideerimisprotsess oli mängufilmi "Frank". "Seal oli päris mitu vooru. Kui lõpuks sisse sain, pidime tegema treileri, et rahastust saada. Selle tegime 2022. aasta sügisel. 2023. aasta alguses saime teada, et saame rahastust ning tuli uus casting'u-voor, õnneks kõik treileripoisid said filmi ja eelmine suvi oli võte," selgitas ta.