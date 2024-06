Uue muusika reede: Elina Born, Pharrell Williams, Pluuto, Haldi jt

Tommy Richman "Devil Is A Lie"

Oma eelmise singliga "Million Dollar Baby" ootamatult edetabelite tippu murdnud Tommy Richman andis välja uue loo, mis jätkab juba tuttavas suunas, olles mõjutatud nii sügavast elektroonilisest funk'ist kui ka nullindate RnB'st.

Kabin Crew & Lisdoonvarna Crew "The Spark"

Umbes sama võimas sotsiaalmeediafenomen on Kabin Crew ehk 9- kuni 12-aastaste Iiri laste kamp, kes otsustasid trummi-bassi peale räppima hakata. Singel "The Spark" on sotsiaalmeedias sadu miljoneid kuulamisi kogunud, nüüd on lugu ka ametlikult voogedastuskanalites.

Elina Born & Mäx "Eilsest saati"

Värske suvesingli "Eilsest saati" muusika ja produktsiooni autor on Läti produtsent JJ Lush. Elina Borni sõnul sündis lugu väga orgaaniliselt. "Saatsin eelnevalt produtsendile paar lugu, mille suunas võiks liikuda ning hiljem stuudios, kui kuulsin ta valmis meisterdatud põhja, hakkas lugu end ise mulle jutustama."

Normani "Tantrums (feat. James Blake)"

Endine tüdrukutebändi Fifth Harmony liige Normani, kes teinud vahepealsetel aastatel koostööd nii Megan Thee Stallioni, Sam Smithi kui ka Calvin Harrisega, avaldas oma debüütalbumi "Dopamine". Plaadi kõige üllatavam koostöö on koos James Blake'iga.

Tove Lo & SG Lewis "Heat"

Rootsi laulja Tove Lo ning Briti produtsent SG Lewis panid suve hakul seljad kokku ja andsid välja neljaloolise lühialbumi "Heat", mis on tugevalt mõjutatud 90ndate tantsumuusikast ja reivist.

Pharrell Williams "Double Life"

Juuli alguses jõuab kinodesse uus koguperehitt "Mina, Supervaras 4" ja kes teine sellele ikka tunnusloo teeb kui mitte Pharrell Williams. Värske lugu "Double Life" kaldub isegi tugevalt yacht rock'i suunas, meenutades tema tänavu poolsalaja ilmunud albumit "Black Yacht Rock, Vol. 1: City of Limitless Access".

Pluuto "Kahepalgne (feat. Nublu)"

Sel nädalal avaldas Pluuto oma teise stuudioalbumi "Vice Versa", kus löövad muuhulgas kaasa Maian, Kohver ja Nublu. Albumi nimi tähistab Pluuto sõnul tema erinevate poolte omavahelist võitlust. "See tunne, et muru on alati rohelisem teisel pool aeda, seda nii tujude, keskkonna kui suhete osas," selgitas ta.

Susanna Viktoria "Miks vaikid Sa"

Tartust pärit muusik Susanna Viktoria andis välja enda teise sooloalbumi "Mõtsmees", kus kuuleb ka salvestusi artisti vanavanaisast. "Olen viimase paari aastaga nii muusikuna kui ka inimesena palju arenenud ning tunnen, et ma olen rohkemat kui ainult pärimusmuusik. Soovin olla enamat ning see album näitab mind kindlasti kuulajale ka rohkem produtsendina," selgitas ta.

Laura "Elukeemia"

Laura Põldvere avaldas uue suvesingli "Elukeemia", mis on muusiku sõnul lugu elu nautimisest, selle ilust ja võlust. Lugu on valminud koostöös Johannes Lõhmuse ning lisaks originaalile anti singlist välja ka karaoke-versioon ja instrumentaalversioon.

Wanda "Mu poole"

2021. aastal saates "Eesti otsib superstaari" teise koha saavutanud Wanda-Helene Ollep avaldas oma debüütsingli "Mu poole", mille autorid on tema kõrval ka Emili Jürgens, Merili Käsper ning produtsent Steven Ilves FAAR Music'ist. "Minu meelest kirjeldab "Mu poole" täpselt selliseid hetki, mille nimel tasub elu täiel rinnal nautida," sõnas Wanda.

Synne Valtri Band "Salaaed"

Synne Valtri Band avaldas uue loo "Salaaed", mis on nende esimene värske materjal alates 2022. aastast. Värske loo produtsent on Johannes Lõhmus. "Nautige, sest meie meelest on see laul ideaalne suvepäevadesse, autosõitudeks ja sõpradega koosviibimiseks," kirjutas Synne Valtri sotsiaalmeedias.

Ehale "The Square of Crossmaglen"

Pärimusmuusikaansambel Ehale avaldas singli "The Square of Crossmaglen", mis juhatab sisse juuli alguses ilmuva debüütalbumi. Kui muidu keskendub koosseisu looming Eesti pärimusele, siis seekordne lugu viib kuulajad Iirimaale ja Suurbritanniasse.

Sanna "Kinnisilmi"

Varem TikTokis oma muusikat esitlenud Sanna avaldas soolosingli "Kinnisilmi", mis on kirjutatud koos FAAR Musicu laulukirjutajate ja produtsendi Elina Salumäe ja Carlos Ukaredaga. Loole on oma väikese panuse andnud ka Daniel Levi Viinalass. "See lugu on seedinud ja valminud juba üle aasta," kinnitas Sanna.

Ivi & LeHanna "One Thing Only"

Kui Ivi looming on alati olnud inglisekeelne, siis värske singel "One Thing Only" on LeHanna jaoks esimene ingliskeelne laul tema repertuaaris. "Ühel päeval avastasin, et lugu, mis oli juba pikalt mu Spotify kõige kuulatumate laulude hulgas olnud, kuulub artistile, kes tegutseb siinsamas Eestis. Ma tõsimeeli arvasin, et olen avastanud enda jaoks uue ägeda välismaise lauljanna," sõnas LeHanna.

Jelly Rue "You & I"

Tartu alternatiivroki bändi Jelly Rue andis välja uue loo "You & I", mis kirjeldab bändi sõnul kaunilt sügavat sidet kahe inimese vahel, kes elu keerdkäikude kiuste vahel avastavad koos maailma ning üksteist. Loo salvestas ja miksis Vilho Meier.

Haldi & ans Flamingo "Muusika"

Funk Embassy Records avaldas Haldi & ans Flamingo

uue singli "Muusika". "See lugu tuli meieni hästi loomulikult. Mattias Tirmaste tuli mulle külla ja ei möödunudki palju, kui oli sündinud loo esimene harmoonia ja kummitama jääv trompeti ja flöödi käik," selgitas Haldi.

Bru-C "Millionaire"

Korduvalt Eestis esinenud Bru-C jätkab oma värskel albumil "Family Only" juba tuttava briti raadiosõbraliku bassimuusikaga, kus veidi trummi-bassi ja post-dubstep'i mürisevad basse. Lugu "Millionaire" toetub aga Kelise ja Andre 3000 samanimelisele hitile.

Timbaland "Ch3rry (feat. N3wyrkla)"

Arvestades seda, kui populaarseks on taas saanud Timbalandi nullindatel tehtud muusika, siis on ka igati mõistetav, miks ta taas ka värsket muusikat välja annab. Uus singel "Ch3rry" valmis põhiliselt TIkTokis tegutseva lauljaga N3wyrkla.

Don Toliver "Purple Rain (feat. Future & Metro Boomin)"

Oma värskele albumile "Hardstone Psycho" on Don Toliver koondanud terve plejaadi superstaare, alates Travis Scottist lõpetades soul'i-legendiga Charlie Wilson. Kõige märgilisem koostöö plaadil on aga Future'i ja Metro Boominiga, kuid ärge arvake, et pealkiri viitaks seosele Prince'i kultuslooga.

Charli XCX "Guess"

Möödunud nädalal avaldas Charli XCX oma paljukiidetud uue albumi "Brat", kuid napilt mõni päev hiljem jõudis voogedastusplatvormidele ka kolme lisalooga deluxe-versioon.

Kuula kõiki lugusid: