Jan Uuspõld ja The Swingers avaldasid ühise suveloo

"Birgit helistas mulle, ma ise poleks julgenud," meenutas Jan Uuspõld, kuidas sai alguse koostöö ansambliga The Swingers. "See pakkumine oli nii positiivne üllatus, et ma ei mõelnud hetkegi.

Birgit Sarrapi sõnul tahtsid nad Swingersiga lõbusa suvelaulu välja anda, ja kuna Ott Leplandil, kes on bändi külalissolist juba tuli oma suvelugu välja, siis tehti pakkumine Jan Uuspõllule.

"Janiga me tutvusime kaks aastat tagasi Põlvamaal suveetendusi tehes ja siis ma juba sain aru, et lisaks sellele, et Jan on nii vaimukas, on ta ka nii tore ja ma kuidagi arvasin ja lootsin, et ta on lahkesti nõus seda lugu meiega koos laulma tulema," lisas Sarrap.

"Tõesti, ainult isiklikud tutvused," muheles Uuspõld. "Ja Birgitiga tekkis meil väga hea lavapartnerlus Kiidjärvel. Bluusi ja jazzi projekte olen ma teinud pidevalt, Ukareda kutsub ja Kaisa Ling, aga sellise lauluga on mul täiesti esmakordne kogemus."