President Alar Karis: saartel on mandriinimesel õppida küll

President Alar Karis on Hiiumaal saarte tuuril ning tema sõnul on rattaga hea ringi sõita sellepärast, et siis saab peatuda seal, kus ise tahad ja rääkida nendega, kellega soov on. Karise sõnul on saartel hea elada, sest siin sünnib palju lapsi ning noored tahavad saartele elama tulla.

"Kala näkkas väga hästi, mitu kasti on täis," kommenteeris president Alar Karis, kes on jalgrattaga saarte tuuril ning andis "Terevisioonile" intervjuu otse kalapaadist Hiiumaal. "Merele tuleb minna vara, kuue ajal ja kui kala on, siis ollakse ka kauem."

"Elu ei käi ainult mandril ja Kadriorus, tuleb käia ka saartel ja rääkida inimestega ja ratas on hea sellepärast, et esiteks on jalgrattakuu ja teiseks, siis saab ikka seal kinni pidada seal, kus kinni pidada tahad ja rääkida nendega, kellega rääkida tahad. See on alati huvitav ja põnev ning saab väga palju teada, mida inimesed mõtlevad."

Karise sõnul on inimeste jutt üldiselt rõõmsameelne, väga palju kirumist ei ole olnud. "Saarte peal on see tore asi, et siin sünnib lapsi rohkem ja siia tulevad noored inimesed. Siin on mandriinimesel õppida küll."

Täna on Karise sõnul Eesti ajaloos kurb päev, küüditamise päev. Seda tuleb tähistada ning sel teemal rääkida ning sellega visiit saartel ka lõpeb.

Presidendi soov on käia enamus maakondi läbi, kahjuks kõiki saari läbi käia ei jõua. "Eesti on väike, aga samas on ta nii suur, et igale poole ei jõua, ka kahe ametiaja jooksul mitte."

"Mul on täna kõne ka kaitseministriga ja kuulen tema käest, mis täpselt see olukord on. Sõltumata sellest, mis uudistes on olnud, mul on plaan kaitseväe juhataja Heremiga rääkida. See on tavaline igapäevane töö, et me kohtume."

President Karis ei olnud merel esimest korda. "Täna on suhteliselt vaikne ilm, tormiga ju võrkude juurde ei minda."