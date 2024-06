Tallinn sätib spordiväljakute juurde avalikud pallikastid

Avalike spordiväljakute ja koolistaadionite juurde paigaldatakse tänavu suvel ka ühiskasutatavad pallikastid. "Tuledki platsile, võtad kastist palli, lähed mängid ära, paned ilusti tagasi ja lähed rõõmsa tujuga koju," tutvustas liikumisharrastuse kompetentsikeskuse juhatuse liige Alo Lõoke.

Pallikastid jõuavad lisaks Tallinna staadionitele ka mitme Eesti omavalitsuse spordiväljakule. "Eile pandi juba Paidesse näiteks, Järvamaal on neli tükki juba," sõnas Lõoke.

Tallinnase jõutakse pallikastid Lõokese sõnul paigaldada hiljemalt jaanipäevaks. "Avalik huvi või soov ongi see, et avalikud rajatised oleksid lahti, koolistaadionid ka. Tallinna linna uus võim kohe alguses tegi otsuse ära, ja nüüd, kui koolivaheaeg algas, saabki hommikust õhtuni minna sinna mängima. Väga ahvatlevad on olnud platsid, varsti hakkab seal inimesi nägema," rääkis ta.

Pallikastide sisu komplekteeritakse vastava väljaku järgi. "Me kutsume ka pallidoonoriteks olema, igale kastile läheb ka kontaktisik ja telefoninumber juurde, saab teada anda, kui tahadki panustada. Kindlasti kadusid tekib, aga sellepärast ei tasuks liialt muretseda," märkis Lõoke.

Algatus tahab inimesed meelitada aktiivselt aega veetma. "See ongi eesmärk, pallid tulebki ribadeks mängida. Kui ribadeks on läinud, siis see pall vahetatakse seal välja ka. Eks me katsetame ja vaatame, kui jätkusuutlik see kokkuvõttes on ja kuidas toimima hakkab ja kuidas inimesed selle vastu võtavad. Loodame, et võetakse hästi vastu ja ollakse sõbralikud," sõnas Lõoke.