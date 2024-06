Vikerraadio kutsub Eesti filmimuusika paremikku valima

Vikerraadio kutsub kuulajaid reastama Eesti filmimuusika paremikku. Kodulehel leitavas küsitluses on hääletamiseks ja kuulamiseks üleval 53 kodumaist laulu, mis on spetsiaalselt filmidele kirjutatud.

Vikerraadio muusikatoimetajate valikul on hääletusele pandud 53 tuntud laulu Eesti filmidest läbi aastakümnete, alates 1950. aastate lõpus tehtud filmidest "Juunikuu päevad" (1957) ja "Vallatud kurvid" (1959) kuni 2013. aastal loodud filmini "Kertu".

Vikerraadio muusikatoimetaja Jaan Elgula sõnul on filmilaule, mis pole kellelgi meeles, kuid samas on filme, mille laulud on hakanud elama oma elu ning keegi neid konkreetse filmiga enam ei seostagi. Näiteks toob ta Ultima Thule esitatud loo "Inimene pole kala", mis kirjutati filmile "Ameerika mäed" (1994) või Helin-Mari Arderi "Väike päike", mille ta kirjutas filmile "Somnambuul" (2003).

Elgula sõnul leiab sarnaseid juhtumeid mujaltki, näiteks Doris Day lauldud "Que Sera, Sera", mille on eesti keeles loona "Ei me ette tea" kuulsaks laulnud Heli Lääts. Originaalloo kirjutasid Jay Livingston ja Ray Evans Alfred Hitchcocki 1956. aasta filmile "The Man Who Knew Too Much" ("Mees, kes teadis liiga palju").

"Ja siis on muidugi need filmilaulud, kus kuulajal hakkab esimesest sekundist film kõrval jooksma," märkis Jaan Elgula, tuues näiteks laulud filmist "Viimne reliikvia" (1969), "Siin me oleme" (1978) või "Nukitsamees" (1981).

Kuulajad saavad oma lemmikute poolt hääletada kuni 20. juuni kella 20-ni, korraga saab valida kuni kümme laulu. Vikerraadio kodulehel on kuulamiseks ja meeldetuletuseks ka kõikide lugude helilõigud.

Suur filmimuusika edetabel jõuab Vikerraadio eetrisse jaanilaupäeval, 23. juunil kell 15.05. Saatejuht on Andres Oja.

HÄÄLETUS ASUB SIIN!