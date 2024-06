Schüts: on väga oluline, et poisid pärast häälemurret laulmisega jätkaksid

Dirigent Kuldar Schüts ja näitleja Mikk Jürjens rääkisid Vikerraadios Eesti Meestelaulu Seltsi 35. sünnipäevale pühendatud kontsertetendusest, kus lavale astub ligi 1000 väikest ja suurt laulumeest. Schütsi sõnul on seltsi üheks eesmärgiks propageerida, et pärast häälemurde toimumist läheks poistekoori poiss edasi meeskoori laulma.

"Ma olen Eesti Meestelaulu Seltsiga olnud seotud üle poole oma elust. Alustasin oma muusikukarjääri poistekooris laulmisega. Kõigepealt Türi poistekooris, aga üsna kiiresti liikusin Eesti Meestelaulu Seltsi üle eestilisse poistekoori, mis täna kannab nime Kalev ning mille dirigendid olid alguses Hirvo Surva ja Indrek Vijard ning nüüd ma olen ise sujuvalt lauljaridade vahelt läinud koori ette dirigendiks," meenutas dirigent ja laulja Kuldar Schüts. "2000. aastast alates olen Meestelaulu Seltsiga seotud."

"Mul on koorilauluga väga palju kogemust. Raplas olen laulnud Riinimanda kooristuudios 1. klassist alates, enne teatrisse minekut laulsin kammerkooris Head ööd, vend ja ka Pärt Uusbergi poolt kokku pandud meeskooris Jõud, mis vahelduva eduga üle aastate koos käib," ütles näitleja ja lavastaja Mikk Jürjens. "Laulupidudel olen ma pea 30 aastat osalenud. Alati võtab see kogemus jalgadest nõrgaks, ole sa siis nii väsinud või noor või vana kui tahes, see on alati justkui esmakordne kogemus."

Schüts tunneb aga muret meestekoori tuleviku pärast. "Poistekooridest meeskooridesse liikumine on praegu ikkagi pigem väike. Ma olen küll eluaegne optimist, aga ma siiski tunnen natuke muret tuleviku pärast. Väga palju on meie ühiskonnas muutuvaid tegureid ja palju erinevaid väljakutseid ning ega meeste laulmine just kasvav trend ei ole."

Seetõttu ongi Schütsi sõnul meestelaulu seltsi eesmärk propageerida poistekooride ja meestekooride liikumist ja üks oluline osa on ka see, et kui sa juba poistekooris laulad, siis on väga oluline, et pärast häälemurde toimumist läheks see poiss edasi meeskoori laulma.

"Sellest sõltub tulevikus ikkagi väga palju. Me ei tahaks ju, et kahekümne aasta pärast suurel laulupeol on meestekooridest näha vaid väikest märga laiku seal suure kaare all," lisas Schüts.

15. juunil toimub Rakvere Vallimäel Eesti Meestelaulu Selts 35. sünnipäevale pühendatud suur kontsertetendus, kus laulavad poiste- ja meeskoorid üle Eesti. "See ei tähenda muidugi tervet Eesti kooriliikumist nendes liikides, küll aga suurt osa. Lavale astub umbes 1000 väikest ja suurt laulumeest. Väike laulupidu, aga laval on ainult mehed," ütles kontserdi kunstiline juht Schüts.