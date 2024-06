Eik oma esimesest teatrile kirjutatud muusikast: olin alguses skeptiline

"Mul oli väga suur soov Eikiga koos midagi teha. Kui leidsin materjali meie teatri suvelavastuse tarbeks, siis selle materjali leidmise kaudu toimus tegelikult ka see äratundmine, et see on nüüd see punkt, et see lugu vajab Eikilikku maailmavaadet," meenutas lavastaja Taavi Tõnisson koostöö algust.

"See on minu jaoks kõige esimene teatrile kirjutatud muusika. Ma olin alguses natuke skeptiline küll, kuna ma ei teadnud täpselt, kuidas tööprotsess võiks kulgeda ja kes kus mida kirjutab, kuidas me miksime ja masterdame, aga kõik sujus. Inimesed on toredad, töökad ja aitavad kaasa," ütles Eik Erik Sikk ehk Eik.

Muusik Eik ja lavastaja Taavi Tõnisson Autor/allikas: ERR

Lugu ise jättis Eikile väga tugeva mulje. "Mul olid pisarad silmas küll, kui ma seda raamatut lugesin."

Tegemist on Hollandi lastekirjaniku Sanne Rooseboomi jutustusega "Lahenduste ministeerium", mille sündmustik saab alguse sellest, kui varateismeline Niina leiab kirja, kus palutakse abi kiusamise eest.

Etendusega tuuritatakse mööda Eestit. "Sel suvel on kokku 16 mängukorda, kaks etendust on juba toimunud," ütles Tõnisson.

"Etenduse ajal istun mina mõnusasti kodus ja loodan, et neil läheb hästi," muheles Eik, kes ise etenduses lava peal kaasa ei tee. "Mart Müürisepp teeb laval ühe rolli, kus tal on kitarr süles. Etenduses kõlav materjal, kolm pala, on kirjutatud Mattias Tirmaste, Maris Pihlapi, Liina Sumera ja minu koostöös."

Eik ise on käinud kaht etendust vaatamas. "Soovitan väga seda vaatama minna. Ma ütleksin, et see ei ole ainult mingi laste etendus, väga palju saab täiskasvanu ka sealt mõtteainet. See lugu on praeguses keerulises maailmas väga asjakohane."