Soe kevade lõpp nihutas metsamarjade hooaja mitu nädalat varasemaks

RMK Ristna külastuskeskuse teabejuht Liis Soonik rääkis "Terevisioonis", et hetkel on käimas metsmaasikahooaeg. Sooja maikuu tõttu said marjad tavapärasest mitu nädalat varem valmis. "Kui tavapäraselt olen harjunud esimesi marju jaanipäeva aegu saama, siis nüüd võib juba korvi või ämbriga metsa minna ja saagi saada," märkis ta ning pani rõhutas, et maanteekraav pole parim koht, kust metsmaasikaid korjata. "Otsige ikka mõni tore raiesmik või metsavaheline koht, seal on marjad puhtamad."

Peagi on ka murakad valmimas. "Kui tavapäraselt olen siin Hiiumaal murakaid juuli keskel otsima läinud, siis mul nüüd juba kripeldab, et ma peaksin vaatama minema, kui palju varem see mari valmis saab," sõnas Soonik ning lisas, et pärast murakaid valmivad mustikad ja metsvaarikad. "Nii et metsast on, mida otsida."

Olenevalt kohast on soe kevade ka marjataimede saagikust mõjutanud. "Kena männinoorendiku vahel, kus mina olen, on marjad päris ilusad, samas käisin nädal tagasi paepealsel, seal on põud marjad ära kuivatanud. Hiiumaal õitsemise ajal eriti külma ei olnud nii et marju on päris palju, aga eks see oleneb suuresti paikkonnast," selgitas Soonik.