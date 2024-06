Eurovisiooni võitja Nemo esineb järgmisel aastal Tallinnas

Eestisse jõuab muusik oma üle-euroopalise tuuri "Break The Code" raames. "Ma olen üliõnnelik, et mind ootab järgmisel kevadel mu esimene Euroopa tuur," kinnitas Nemo. "Üks kõige ilusamaid asju on olnud näha kogukonna kasvamist minu muusika ümber. Ma ei jõua ära oodata, et kõigiga kohtuda!" rõõmustas ta.

Malmöst koju viidud võidukarikas tähistas Nemo jaoks olulist verstaposti, sest viimati võitis Šveits Eurovisiooni 1988. aastal. Nemo võidulugu "The Code" on jõudnud muusikaedetabelitesse nii Euroopas kui ka mujal maailmas.

1999. aastal väikses Šveitsi kakskeelses Bieli linnas sündinud Nemo Mettler on muusikasse kirglikult suhtunud juba noorest peale ning ta oskab mängida viiulit, klaverit ja trumme. Nemo läbimurre toimus 2016. aastal, mil ta räppis raadiojaama SRF Virus üritusel. Tema esinemine hakkas sotsiaalmeedias kulutulena levima ning see viis omakorda kahe lühialbumi ja mitme hitt-singli väljaandmiseni.

Alates 2020. aastast kirjutab ja produtseerib ta muusikat ka teistele artistidele. Oma muusikas uurib ta muu hulgas soolise identiteedi, vaimse tervise ja eneseotsingu teemasid.