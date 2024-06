Noored kunstnikud annavad Elva gümnaasiumi seintele uue ilme

Mais Elvas peetud tänavakunstipeol valmis noorte eestvedamisel hulk kunstiteoseid. Valminud teoste hulgast oli igal huvilisel võimalik anda hääl oma lemmikule, mis saab aluseks Elva gümnaasiumi seinamaalile.

"Koostöös kooli sisekujundajaga leidsime koha mitte ainult ühele, vaid suisa kahele enim hääli kogunud kavandile," ütles tänavakunsti peo üks korraldaja Saskia Leonovitš.

Kooli raamatukogu lugemissaali hakkavad selle nädala lõpuks kaunistama lilledel mesilased. Raamatukogu ette trepikotta tuleb seinamaal, kus kujutatud mööda männitüve kõrgustesse pürgivaid tegelasi. "Selle kavandi juures inspireeris kooli arengumotiiv ja mänd kui üks Elva sümboleid," lisas Leonovitš.

Kavand "Mänd" Autor/allikas: Noorte Kunstiaasta

Ürituse idee sai alguse kohtumisest Elva noortega. "Rääkisime südamest südamesse, mis on linnas hästi ja millest tunnevad kohalikud puudust. Elva noori kurvastas varjatud vägivald ja see, et linnaruumis pole märgata aktiivsete ja loominguliste noorte tegevust. Tänavakunstipidu oli meie katse näidata, et koos saame ise oma elukeskkonda rikastada ja midagi positiivset luua," rääkis Leonovitš. "Seinamaal on koolinoortele igapäevane meeldetuletus, et kõigile muredele vaatamata on ühiselt võimalik midagi ägedat ja püsivat luua," ütles ta.

Lisaks kahele seinamaalile on plaanis eksponeerida valikut tänavakunstipeol sündinud kavanditest edaspidi ka kooli garderoobikappidel. Suve lõpuni saab uudistada tänavakunstipeo teostest sündinud näitust Elva keskväljaku väligaleriis.