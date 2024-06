Optometrist: päikeseprillid peaksid kaitsma ka külgede pealt

Optometrist Merle Väljari rääkis "Terevisioonis", et päikeseprilli valides peab mõtlema, mis keskkonnas me neid kandma hakkame ja kui tume peab olema klaas. Tema sõnul on oluline, et prillid poleks liiga väikesed ja oleks ka külgedelt kaetud, sest tagant peegelduv valgus läheb samuti otse silma.

"UV-kiirgus jaguneb UVA ja UVB-kiirguseks. UVA on tavaline päikesevalgus ja just see kantserogeenne UVB-kiirgus tuleb maapinnale siis, kui päike paistab. Kuigi kerge pilvega võib pilvest ikkagi ka kuni 40 protsenti päikest läbi tulla," selgitas Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli optometristi õppekava õppejõud Merle Väljari.

Kui inimene tuleb poodi päikeseprille valima, mõtleb ta Väljari sõnul sageli prilli välimuse peale, aga tegelikult peaks mõtlema, millises keskkonnas ta neid prille kanda tahab ja kui tume peab klaas olema. "Pealinna tänavatel jalutades võib olla hele klaas, aga kui lähme mägedesse, siis UV-kiirguse tase tõuseb iga kümne kilomeetri pealt juba oluliselt ja kiirguskaitse peab olema tugevam."

Väljari soovitab hankida päikeseprillid optikakauplusest, sest seal on prillid kindlasti kvaliteetsed. "Sageli arvatakse, et hind tuleb brändist ja disainist, mis on ka muidugi osa hinnast, aga kvaliteetsetel prillidel on alati ka väga kvaliteetsed klaasid," lisas ta.

Oma päikeseprillide kaitset UV-kiirguse vastu saab kontrollida ka prillipoes ning kaitse võiks olla selline, et ta ei lase üldse kiirgust läbi ehk null protsenti.

Kui tahta peole minna või kasutada päikeseprille ajutiselt stiiliprillina, võib Väljari sõnul kanda ka supermarketist ostetud paari euroseid prille, aga kui minna lõunamaale reisile, hakkab kindlasti töötama see klaasivahe, et optikapoest ostetud klaasidega prillipaar on alati parem. "Kliendid on ka öelnud, et klaasi kvaliteet kallima ja soodsama vahel annab kohe tunda, kui poes prille proovitakse ja nägemine on ka parem."

Optilistel päikeseprillidel on UV-kiirguskaitse kindlasti peal, aga prillide peegelpind ei ole ainult ilu pärast, vaid lisab Väljari sõnul klaasile ka tumedust, peegeldab valgust tagasi ja läbi selle on silmadel mugavam vaadata.

Prilli puhul on oluline, et need poleks liiga väikesed ja et oleks külgede pealt kaetud, sest sageli peegeldub klaasile ka tagant tulev valgus, mis läheb otse silma. "Sellepärast on osadel prillidel taga peegeldusvastane kate. Või siis kanda sportlikke mäeprille, mis on hästi liibuvad ja katavad ka küljed ära."

Kui päikeseprillil üldse UV-kaitset ei ole, siis silma pupill läheb suuremaks, rohkem UV-kiirgust pääseb silma sisse ja silmakahjustus on kergem tekkima.