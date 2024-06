Lauluõpetaja Ithaka Maria Pruuli: vahel kardetakse, et ma olen kuri ja ülbe

Lauluõpetaja Ithaka Maria Pruuli rääkis "Vikerhommikus", et õpetajana on tema eesmärk saavutada õpilase iseseisvus, ilma milleta edu ei tule. Pärast Alika suurt edu pöördutakse tema kui lauluõpetaja poole rohkem, kuigi talle on mulje jäänud, et teda vahel kardetakse nagu ta oleks kuri ja ülbe.

"Ma lähenen igale oma lauluõpilasele individuaalselt ja avan teda. Ma kuulen neid potentsiaalseid helisid, mis on iga laulja või tegelikult iga isiksuse seest võimalik välja aidata," selgitas lauluõpetaja ja laulja Ithaka Maria Pruuli, kuidas on võimalik igas vanuses ja igasuguste võimetega inimesed laulma panna.

"Mul on nii kihvt töö, et iga laulutund ma pean endast maksimumi välja panema. Iga inimene on niivõrd unikaalne, et ma ei saa planeerida ette, et täna võtame siit õpikust lehekülge neli. Ma olen seda proovinud, tegin seda siis, kui ma õpetajana oma esimesse individuaalsesse laulutundi läksin. Mul oli kõik ette valmistatud ja ma nägin kohe ära, et sellest ei ole kasu," ütles Pruuli.

Tema sõnul tuleb iga inimest tunnis kohapeal näha. "Ma panen mängu kõik, mis mul sel hetkel on, kõik oma kogemused, mida olen saanud koolist, lavalt, oma koostööpartneritelt. Selles mõttes on see väga raske töö. Kohalolek on hästi oluline ja mõlemalt poolt, nii laulja kui õpetaja."

Pruuli eesmärk õpetajana on saavutada laulja iseseisvus, ilma milleta edu ei tule. Tema lauluklassis on kõige vanem laulja 52-aastane, aga uksed on avatud kõikidele.

Üks asi, mida muusikahariduses tervikuna Pruuli arvates muuta võiks, on see, et rohkem võiks olla individuaalset lähenemist. "Ma ei usu mitte kedagi, kes ütleb mulle, et ta ei pea viisi. Tõsi, teatud juhtudel me hakkame teritama kõrva, et kõrv üldse hakkaks eristama mingisuguseid helisid ja tuleks hääle ning kõrva koostöö. Aga ma olen seda näinud, et see kõik on tehtav."

Pruulile endale on ka öeldud, et ta ei oska laulda, kui ta kuskil avalikult esines. "See oli mu esimene tagasiside, et sina ei oska laulda, pane suu kinni, aga mis siis sellest?"

Laulmine ja hääl on Pruuli arvates niivõrd intiimne instrument, et teravale kõrvale ja silmale on tunda ja kuulda igasugune hääle ebakindlus. "Publik võtab ka selle tunde kohe üle ja saab aru, kui laulja on ebakindel. Ka tunneb publik oma kehas, kui laulja kuidagi ebatervislikult laulab."

Pruuli teeb oma lauluklassis nii, et lauljal oleks terve häälekasutus. "Laulja on tervik, terve keha on tema pill. Meil on klassis hästi hea klapp, mulle meeldibki mõelda, et meie lauluklassi jõuavad inimesed kas hinge kutsel või otseselt minu kutsel või kellegi soovitusel ja meil on koos ülimalt ägedad isiksused. Iga laulja on ise oma hääle direktor."

Pärast Alika edu hakati Ithaka Maria poole rohkem pöörduma. "Siis mind enam nii palju ei kardetud. Mind on vahel kardetud, arvatakse, et ma olen võib olla kuri ja ülbe, aga ma arvan, et see tuleb ansambli Best B4 ajast."