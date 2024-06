Haldi: lühialbumi jagu muusikat jõuab nüüd tasapisi avalikkuse ette

Haldi Välimäe rääkis Raadio 2 saates "Hommik", et lühialbumi jagu muusikat jõuab nüüd tasapisi avalikkuse ette ning tema muusikalisele karjäärile on suure tõuke andnud Vaiko Eplik, kellelt ta õppis nii helikeelelist vabadust kui produtseerimist.

"Olen paar aastat Tallinnas olnud ja leidnud sõbrad, kellega muusikat teha," ütles Haldi Välimäe, kes ise on Järvamaalt pärit. "Oleme kirjutanud Mattias Tirmastega lühialbumi jagu muusikat, mis nüüd tasapisi ilmub kuni 10. augustil ilmub kogu lühialbum."

Välimäe sõnul on ta lapsena kõik Järvamaa lauluvõistlused läbi käinud, ja kõik need ta omal ajal ka võitis.

"Minu muusikalisele karjäärile on väga suure tõuke andnud ka Vaiko Eplik, kes andis välja mu esimese plaadi. Sealt edasi on kõik läinud väga põnevalt."

Välimäe ja Epliku koostöö sai alguse, kui Haldi 14-aastaselt kirjutas loo "Raba". "Mu kitarriõpetaja Erki Reim ütles, et nüüd on aeg minna stuudiosse salvestama. Natuke aega hiljem olid Erki ja Vaiko kohtunud ning Erki oli mänginud Vaikole seda lugu ja Vaiko ütles selle peale, et ma annan selle tüdruku plaadi välja, ja nii ka läks," meenutas Välimäe.

Eplikult on ta õppinud väga palju. "See on ikka väga lai ampluaa, mida kõike ma olen Vaikolt õppinud. Lisaks sellele, kuidas olla artist laval ja lihtsalt juba tema muusikat kuulates, kuidas võiks läheneda tekstiloomele või helikeeleline vabadus ja loomingulisus, mis temas on."

"Vaiko on mu eeskuju ka lauljana, ta on väga kihvtide maneeridega, aga üks olulisemaid asju, mida Vaiko on mulle õpetanud, on see, kuidas muusikat salvestada ja produtseerida, mis on mulle endale tulnud väga palju kasuks, sest ka oma eelmise albumi ma salvestasin kõik ise ja just see loovlähenemine, näiteks taustavokaalidega, mis on praegu minu lemmiktegevus. Albumil olen ma kõik vokaaliseaded ise teinud."