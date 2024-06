Mirjam Mesak: võtteplatsil laulsin alati otse

11. juunil jõuab Estonia teatris kinolinale muusikafilm "Armunud Orphea" ("Orphea in Love"), mille peaosas on sopran Mirjam Mesak.

"2019. aastal lavastas režissöör Axel Ranisch Baieri Riigiooperis ooperit "Jolanta", kus mina mängisin pearolli ja kuna see oli väga edukas, toodi see paar kuud hiljem uuesti lavale, et see üles filmida," meenutas sopran Mirjam Mesak, kust sai alguse idee teha muusikalifilm temaga peaosas.

"2021. aastal tuli meie teatri uuel direktoril idee teha film, mis oleks seotud ka ooperiga, luua suhteliselt uus žanr, et filmis olekski päris ooperilauljad, mitte näitlejad ooperilauljaid mängimas. Režissööriks valiti Ranisch ja kui talle sellest ideest räägiti, ütles ta, et teeb selle filmi, kui selles filmis saan peaosa mängida mina, kes ma tol hetkel töötasingi Baieri Riigiooperis. Talle oli see oluline, kuna ta oli juba näinud mind läbi kaamerasilma ja nii see juhtus," ütles Mesak

Mesaki sõnul on loos Orpheuse mütoloogia ja temaatika sees, see ei ole tõsielufilm temast, vaid mängufilm. "Kuna lavastaja tahtis väga, et ka Eesti teema seal sees oleks, siis selle karakteri loomisel, kelle nimeks on Nele Tamm oli mul osa ka stsenaariumi kirjutamisel ja vormistamisel, et põimida sinna nii palju Eestit ja eesti keelt sisse kui võimalik."

Film linastus Saksamaa kinodes ja on käinud juba kaks aastat üle maailma erinevatel festivalidel. "Mul on väga hea meel, et film on lõpuks ometi jõudnud ka Eestisse ja seda näidatakse Estonia teatris. Saksamaal toimus ka filmi esilinastus Baieri Riigiooperis."

Filmis on Mesaki sõnul ka tekstilist osa, ei ole ainult laulmist. "Filmis on kümme aariat. Võtteplatsil ma alati laulsin otse, kuigi muusika filmi jaoks salvestati stuudios Baieri Riigiorkestriga," lisas Mesak.

Mesakit paeluski ooperi juures see, et ta saab teha kaht lemmikasja korraga ja ühendada laulmise ning näitlemise.