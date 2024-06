Lillelausuja: aeglane lõikelillendus on minu kirg

"Sattusin Mälivere külla täitsa juhuslikult, tahtsime linnast maale elama tulla, aga küla mulle võõras ei ole, sest Hageri kihelkonnas on mu juured ja mu vanavanemad on samast külast pärit," ütles lillelausuja Anete Pelmas.

Aeglane lõikelillendus on Pelmase kirg ja selle põhimõte on, et lilled kasvavad oma tempos ja ta ei kiirenda nende kasvamist kunstlike väetistega. "Paar korda hooaja jooksul aitan kaasa looduslike väetistega, natuke vetikaväetist või vermikomposti baasil väetist. Kohalik lill on hästi hea vaasieluga, kestab väga kaua."

Kui lill tuleb lähedalt, siis on ka tema jalajälg suhteliselt väike. "Lilled on ka plastvahuvabalt kokku seatud," toob Pelmas välja ühe erinevuse paljude teiste lõikelilletootjate ja lilleseadete tegijatega.

"Plastvaht on plastiktoode, mis on ülitänuväärne toode ja väga kihvt leiutis, täpsemalt siis rehvitootmise jääkprodukt, mis on floristikamaailmas väga palju kasutust leidnud ja tihti, kuna ta on ka rohelist värvi, pannakse see koos lilledega bioprügisse, aga tegelikult laguneb see mikroplastiks ja me nüüd juba teame, et mikroplast on juba meie vereringes ja seda on leitud isegi rinnapiimast, ja ma ei soovi sellesse ringi panustada," selgitas Pelmas.

Kui ta lilleseadeid teeb, siis tal on selleks anumad, mille põhja läheb lillesiil, mis aitab lilli seades püsti hoida.

Pelmas harrastab juba kolmandat aastat talikülvi, mis tähendab seda, et plastkarpi pannakse muld ja seemned sisse, teine plastkarp kaaneks peale, teibiga kinni ning viiakse õue. "See viis annab mulle külma- ja põuakindlamad taimed. Ma olen täielik talikülvi fänn."

Samuti kasutab ta mullakuubikupressi. "Ma ei taha enda elamises kasutada plastikkassette ega igasuguseid potsikuid ja totsikuid."

Pelmas kogub kokku ka lõikelillendusega tegelevaid väiketootjaid. "Eesmärk ongi nad üles leida, kokku saada ja üksteist julgustada, innustada, inspireerida ja viia see kohaliku lille sõnum üle kogu Eesti."