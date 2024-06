Üksinda üle Atlandi purjetada ihkav Talts: õpid siis, kui tulevad raskused

Soolopurjetaja Anna-Liisa Talts teeb praegu suuri jõupingutusi, et mahtuda 90 jahi hulka, keda lubatakse ihuüksinda üle Atlandi purjetavate minipurjekate võistluse starti. Talle on terve elu meeldinud õppida ja ta on aru saanud, et õpid ainult uues olukorras, kui tulevad raskused ja väljakutsed.

Soolopurjetaja Anna-Liisa Taltsil on unistus ületada üksinda Atlandi ookean võistlusel Mini Transat. Purjekas on minisuuruses ehk kuus ja pool meetrit pikk ning distantsiks 7450 kilomeetrit ehk 4020 meremiili. Starti pääseb vaid 90 purjekat ning ükski eestlane seda võistlust varem läbinud ei ole. Talts pingutab praegu kõvasti, et mahtuda 90 jahi hulka, keda starti lubatakse.

"Ma olen taustalt hoopis iluuisutaja, treenisin Anna Levandi juures ligi 15 aastat ja purjetama sattusin tänu oma isa purjekale, kuhu ma proovisin igal vabal hetkel peale saada ja sain aru, et see on minu suur huvi. Kui ma iluuisutamise vigastuse pärast katki pidin jätma, sain rohkem aega pühendada merele," rääkis soolopurjetamises oma tõelise kire leidnud Anna-Liisa Talts "Vikerhommikus".

"Merel olen nüüd ka juba 15 aastat aega veetnud, aktiivselt ise purjetama hakkasin umbes kuus aastat tagasi."

Juba Mini Transat võistlusele kvalifitseerumine on päris väljakutse, milleks tuleb läbida mitme hooaja jooksul kvalifikatsioonisõite. "Eestis on kolm inimest selle teekonna ette võtnud, kellest üks ka kvalifitseerus, aga ta pidi võistluse tormi tõttu katkestama," ütles Talts.

Talts ise on võtnud endale hästi suure eesmärgi teha hooaja lõpuks 4000 miili ja seda kokku kaheksal võistlusel, millest neli on tal juba selja taga ning seega üle 2000 miili koos.

Taltsi sõnul on soolopurjetamine ja purjetamine väga erinevad asjad. "Soolopurjetamisel pole oluline, et sa mingis konkreetses asjas väga osav oled, vaid oluline on, et sa suudaksid kõigega hakkama saada, kuigi võib olla mitte kõige paremini," selgitas ta.

Ühel hetkel tekkis tal võimalus osta endale väike matkapurjekas, kus ta õppis paadi keretööde ja elektritööde tegemist, mis kõik tuleb nüüd Mini Transat võistlusel kasuks.

"On hetki, kus ma ka nutan. Olen mitmendat päeva üksinda paadis ja hoolt on vaja kanda nii paljude erinevate asjade eest. Kui baasvajadused lähevad nulli, siis on lihtne, et pisarad tulevad. Hästi inspireeriv on teiste keerulisse olukorda sattunud soolopurjetajate lugusid kuulata," ütles Talts.

"Mulle on terve elu meeldinud õppida ja olen aru saanud, et õpid siis, kui sa oled uues olukorras, kui tulevad raskused ja väljakutsed, mugavustsoonis väga ei õpi ja mul hakkab ka igav. See on üks suur põhus, miks ma soolopurjetamisega tegelen. Teine pool on filosoofiline uudishimu, et mis siis saab, kui ma olen nii kaugel, et ei saa kellegagi rääkida, et mis ürgsed mõtted mul siis pähe tulevad."

Kui ohtlik võib ihuüksinda üle Atlandi purjetamine olla, siis Taltsi sõnul on tal tunne, et liikluses on praegu kergem surma saada, kui merel purjetades. "Aga meil on hästi kindlad turvareeglid merel, kui mingi häda on käes, siis abi on väga lähedal."

Mini Transat võistlus algab Prantsusmaalt ja sõidetakse Kanaaridele, sealt edasi Kariibidele.

Taltsi sõnul üle 20 minuti magada ei tohiks, sest see on aeg, kus peaks käima kontrollimas silmapiiri, kas ümber on laevu ja kas alus ikka purjetab õiges suunas. "Võin magadagi tundide kaupa, mina olen väga osav magaja."

"Inimesed ümberringi muretsevad, sest paadiklass ise on natuke ekstreemsem, ta on väike ja distants on pikk, sellepärast ongi seal väga karmid turvareeglid, et kõik vajalikud kriteeriumid oleks täidetud. Paati tuleb usaldada ja see aitab mind väga paljudes olukordades."