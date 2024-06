Pururikas turist otsib Eestist vaid talle mõeldud elamusi

"Proovisime jõukamatele sakslastele ja ameeriklastele Eestit ahvatlemaks teha juba kümmekond aastat tagasi, tegime ilusad kataloogid ja veebilehekülje, aga tol hetkel see luksusturismi teema tulla Eestisse veel sihtgrupile kohale ei jõudnud. Nad tulid meiega küll Peterburi, Riiasse ja isegi Varssavisse, aga Eestil ei olnud luksusturismi, erilise turismi mainet veel küljes. Andsime alla, sest tuleb ju tegeleda sellega, mis on õige," ütles Eesti Turismifirmade Liidu asepresident Külli Karing.

Kui tol hetkel Eesti selliseks eriliseks turismiks veel valmis ei olnud, siis Karingu sõnul nüüd ollakse selleks valmis ja jõukas turist siia ka jõuab.

"Mis on tänapäeval selline eriline luksus, mida eriline klient ootab? Ta ei oota kullast kraane ega imeuhkeid hotellitubasid, kuigi hotellituba siiski peab olema hea ja uhke, aga eelkõige ootab ta erilisi elamusi ja selle alla lähevad kohtumised kohalike inimestega, mis lähevad hinge, mis on ootamatud, väga erilised ja mis ei ole ülejäänud turistidele kättesaadavad," selgitas Karing.

Näiteks üks jututeema, mis neid väga huvitab on see, kuidas tavaline eestlane kasutab Eesti digiriigi teenuseid. "See lööb nad pahviks. Nad lihtsalt ei usu seda," lisas Karing.

"Turist tuleb siia, et aru saada selle maa olemusest, ta tahab minna maitsma erilist toitu, tahab minna Kadrioru lossi vaatama ja nii, et kunstiajaloolane teeb talle privaatse tuuri ja terve loss on talle broneeritud ning pärast tahab süüa Kadrioru lossi valges saalis," selgitas Karing, mis jõukat turisti Eestisse tulema meelitab.

"Või näiteks tahab ta minna rabamatkale, käia mööda laudteed ja jõuda siis lagendikule, kus on valge linaga laud, kaks valgete kinnastega ettekandjat, kus hõbedase kupli all ootab teda toit. Või siis sellised väikesed armsad üllatused, kus rabamatkal ronitakse koos vaatetorni ning siis giid võtab kotist välja kuuma glögi ja väikesed tikuvõileivad. Soovitakse minna ka väiketootjate juurde ja vaadata, kuidas ta teeb näiteks oma sõstraveini, ja maitsta seda," lisas Karing.

Jõukamate turistide soov ongi saada elamusi vaid talle privaatselt ja eriliselt, mida teised ei saa.

Karingi sõnul on kaugelt tulnud külalised siiralt huvitatud Eesti elust ja nad on meeldivad inimesed, kes on palju reisinud, kõik olulised asjad ära teinud ja näinud ning nüüd otsivad nad elamusi. "Nende õudusunenägu on see, kui nad käivad mööda Viru tänavat ja ümberringi on kaks tuhat inimest, kes lähevad sama teed ja teevad samu asju, mida nemad."

Jõukas turist reisib väikese seltskonnaga, tihti paarikaupa. "Näiteks vanavanemad täiskasvanud lastelastega või tullakse midagi tähistama. Hiljuti käis abielupaar tähistamas oma 50. pulma-aastapäeva, sõitsid läbi kolm Balti riiki ja maksid selle eest 20 000 eurot."