Šveitsis elav Meribel Hagen: mina ei olnud Nemost varem midagi kuulnud

Meribel Hagen ütles, et kui ta esmaspäeval pärast Šveitsi võitu Eurovisiooni lauluvõistlustel tööle läks, ei olnud sellest midagi eriti kuulda. "Keegi ei arutanud seda ega isegi maininud seda," sõnas ta ja lisas, et Eurovisiooni suhtutakse seal veidi teistmoodi.

"Küll aga kirjutati esmaspäeval ajalehtedes suures sellest, eelkõige oli aga teema selles, et kas saksa keeles peaks leidma uue soo, millega sootust defineerida, see oli suurem diskussioon kui Eurovisiooni võit," tõdes ta ja mainis, et tema enne Eurovisiooni Nemost midagi ei teadnud. "Siin ei ole ka sellist suurt eelvooru nagu Eestis."

Viimastel aastatel ei ole Šveitsis Eurovisioon nii suurt tähelepanu saanud, kui Meribel Hagen arvab, et nüüd võib see muutuda. "Võib-olla nüüd muutub see mingil määral olulisemaks, sest see kibestumust on minetatud, et me niikuinii ei võida."

Tuleval aastal loodab Hagen ka Eurovisiooni lauluvõistlusele pileti saada. "Ühe korra võiks suurel Eurovisiooni lauluvõistlusel ära käia," ütles ta ja lisas, et seda alles arutatakse, kus lauluvõistlus Šveitsis täpselt toimub. "Ma loodan, et see toimub Zürichis."