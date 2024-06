Galerii ja videod: R2 minilaivil astus üles Inga

Esimese loona kandis Inga ette oma värske singli "Who", mida ta esitas koos Fredi ja Markus Paloga. "Olime Frediga sel päeval samas ruumis, kui need akordid sündisid," ütles Inga ja lisas, et see lugu pakatab RnB'st. "Seal on noorusaja popstaaride, nii Justin Timberlake'i kui ka Britney Spearsi mõjutusi," selgitas ta.

Teise loona kandis Inga ette Loreeni loo "Tattoo". "Oleme seda kõik kuulnud, aga minult just akustiline ja abstraktsem versioon," sõnas ta.