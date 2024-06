Lottemaa tähistab sel aastal kümnendat sünnipäeva

Näitleja Lisette Taube on Lottemaal pikalt kehastanud Lotte rolli ning tal on hästi meeles esimene päev, kui ta koeratüdrukuks kehastus. "Esimene rong tuli, me olime kogu külaga inimestel vastas ja siis esimene laps tuli koos oma vanaemaga ja kinkis mulle kaks karpi isetehtud saiakesi," meenutas ta ja kinnitas, et see oli väga armas.

Kevin Pisartšik tõi eredamatest mälestustest välja 2023. aasta suve, kui temaga tuli rääkima väike tüdruk Linda. "Üksina tuli, vanemad ei olnud, ta oli nii taibukas tüdruk ja jäime pikalt rääkima, aga ühel hetkel tuli üle Lottemaa helisüsteemi "Väike Linda, su ema otsib sind"," sõnas ta ja lisas, et ühel hetkel ta hakkas mõtlema, et tema räägib ka Lindaga. "Ühel hetkel võtsimegi Lindaga käest kinni ja jooksime, emal oli juba pisar silmas, aga siis oli nägu naerul, kui me Lindaga kahekesi üle laadaplatsi tulime."

Rasmus Järvesaare sõnul tekivad Lottmaal paratamatult ka perekonnad, kes käivad seal igal suvel. "Nendega on selline huvitav lugu, et sa lihtsalt näed, kuidas ühel aastal tuleb pere, kus üks on juba vanem laps ja teine on alles vastsündinu, aga mõne aasta pärast tuleb see vastsündinu juba kolme-aastasena sinu juurde ja tema kõrval vanem vend, kes juba teab kõike ja näitab talle," meenutas ta ja kinnitas, et need hetked jäävad hästi meelde.

"Alustati kõigest 15 tegelaskuju ja kahe etendusega päevas. 10 aastat hiljem oleme kasvanud 30 tegelaskujuga keskkonnaks, kus iga päev mängime maha viis etendust, anname meeleoluka kontserdi, toimuvad töötoad, spordikass Mati maraton, tehakse teadusteatrit ja palju muud põnevat. Võrreldes algusaastaga oleme juurde ehitanud mitmeid leiutisi ja maju – Dr Ave polikliinik, Leo paadikuur, Alexi jõujaam on neist silmapaistvamad. Poole suuremaks on kasvanud seikluspark, kuhu on lisandunud ohtralt ronimisradasid," kommenteeris Lottemaa turundusjuht Kaire Lerg.

"Tänavune suur uudis on Lotte surfikool, kus hakkavad toimuma 1- ja 3-päevased surfilaagrid. Laagrid toimuvad Lottemaa rannas ja siin õpitakse palju põnevat ja vajalikku veeohutuse, -keskkonna ning ilmastiku kohta. Loomulikult toimuvad ka erinevad mängud ja õpitoad," selgitas Lerg.

Lottemaa on Baltikumi suurim kogupere teemapark, mida on 10 aastaga külastanud pea 700 000 inimest. Park avatakse 8. juunil ja jääb lahti kuni 30. augustini.