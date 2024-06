Ralliäss Ott Tänakuga läheb elamussõidule rallipart 6428 omanik

Pardiralli 2024 rallipartide peatreener oli maailmameister ja Eesti kõige kiirem ralliäss Ott Tänak.

"Abistamine ja vähihaigete toetamine on oluline ja omamoodi kohustuslik meie kõigi jaoks, sest abivajajaid on alati rohkem, kui abiandjaid, ja see teema on mind ka isiklikult puudutanud," selgitas Ott Tänak, miks ta otsustas koos oma tiimiga tänavusel pardirallil eriauhinna välja panna.

Eriauhinnaks on elamussõit Ott Tänaku kõrval Eesti kiireimas ralliautos. "Martin saab hetkeks puhkust," muheles Ott.

Tänak tõmbas suurest rallipartide kuhjast välja pardi numbriga 6428.

"See inimene peab olema valmis nautima ja lahti laskma igasugustest hirmudest. Eelkõige on see elamus ja ainulaadne kogemus," julgustas Tänak võitjat.